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Как выглядят одесская набережная и «замок Гарри Поттера» после ракетной атаки 29 апреля (фоторепортаж)

Как выглядят одесская набережная и «замок Гарри Поттера» после ракетной атаки 29 апреля (фоторепортаж)

Трагическим выдался в Одессе вечер 29 апреля 2024 года: рашистские нелюди нанесли подлый и коварный ракетный удар по набережной – одному из любимых мест прогулок горожан, в то время, когда многие одесситы выбрались подышать морским воздухом, погулять с детьми и домашними питомцами… Погибли пять человек и еще десятки получили тяжелые травмы. А пожар почти полностью уничтожил местную достопримечательность – «замок Гарри Поттера»…

Но жизнь продолжается, несмотря и не взирая! В этом убедилась фотокорреспондент «Одесской жизни», побывавшая сегодня на месте «прилета».

Увы, как можно заметить, от украшения набережной мало что осталось – только ужасающий остов:

"Замок Гарри Поттера" после обстрела
"Замок Гарри Поттера" после обстрела 29 апреля 2024
"Замок Гарри Поттера" после обстрела2
"Замок Гарри Поттера" после обстрела3
Набережная Одессы после обстрела
Набережная Одессы после обстрела, ограждение
Набережная Одессы после обстрела, море
Набережная Одессы после обстрела, 30 апреля 2024

Для сравнения: а ведь совсем еще недавно, в марте этого года, «замок Гарри Поттера» и набережная выглядели так:

Набережная Одессы в марте 2024 года

"Замок Гарри Поттера" до обстрела и пожара, март 2024 года

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Помимо «замка Гарри Поттера» и непосредственно набережной также пострадал и местный яхт-клуб. Следы от вчерашнего взрыва и множественные мелкие дырочки от разрыва кассетного боеприпаса можно наблюдать везде, куда достает взгляд:

Здание на набережной после обстрела 20 апреля 2024
Здание на набережной после обстрела 20 апреля 2024-2
После обстрела: следы на асфальте
После обстрела Одессы 29 апреля 2024
Здание на набережной после обстрела 20 апреля 2024, авто
Здание на набережной после обстрела 20 апреля 2024-3
Здание на набережной после обстрела 20 апреля 2024-4

При этом можно заметить, что следов вчерашнего пожара на берегу практически не заметно. И если бы не груды разбитых стекол, можно было бы предположить, что все, что случилось накануне – не что иное, как страшный сон… Но нет:

После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024, яхт-клуб
Здание на набережной после обстрела 20 апреля 2024-5
Здание на набережной после обстрела 20 апреля 2024-6
После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024
После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024-2
После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024-3

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И при этом шумит морской прибой, расцветают деревья, весна набирает силу… а это значит – будем жить! Назло врагу, который – и мы в этом уверены – безнаказанным не останется!..

После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024-4
После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024, цветение
После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024, море

Как сообщалось ранее, 29 апреля 2024 года российские военные сознательно направили на побережье Одессы кассетную баллистическую ракету, чтобы было больше жертв среди мирного населения.

Фото Игоря Казанжи и Тамилы Терзян

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Редакция ПРОФИЛЬ
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