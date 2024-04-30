Как выглядят одесская набережная и «замок Гарри Поттера» после ракетной атаки 29 апреля (фоторепортаж)

Трагическим выдался в Одессе вечер 29 апреля 2024 года: рашистские нелюди нанесли подлый и коварный ракетный удар по набережной – одному из любимых мест прогулок горожан, в то время, когда многие одесситы выбрались подышать морским воздухом, погулять с детьми и домашними питомцами… Погибли пять человек и еще десятки получили тяжелые травмы. А пожар почти полностью уничтожил местную достопримечательность – «замок Гарри Поттера»…
Но жизнь продолжается, несмотря и не взирая! В этом убедилась фотокорреспондент «Одесской жизни», побывавшая сегодня на месте «прилета».
Увы, как можно заметить, от украшения набережной мало что осталось – только ужасающий остов:
Для сравнения: а ведь совсем еще недавно, в марте этого года, «замок Гарри Поттера» и набережная выглядели так:
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Помимо «замка Гарри Поттера» и непосредственно набережной также пострадал и местный яхт-клуб. Следы от вчерашнего взрыва и множественные мелкие дырочки от разрыва кассетного боеприпаса можно наблюдать везде, куда достает взгляд:
При этом можно заметить, что следов вчерашнего пожара на берегу практически не заметно. И если бы не груды разбитых стекол, можно было бы предположить, что все, что случилось накануне – не что иное, как страшный сон… Но нет:
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И при этом шумит морской прибой, расцветают деревья, весна набирает силу… а это значит – будем жить! Назло врагу, который – и мы в этом уверены – безнаказанным не останется!..
Как сообщалось ранее, 29 апреля 2024 года российские военные сознательно направили на побережье Одессы кассетную баллистическую ракету, чтобы было больше жертв среди мирного населения.
Фото Игоря Казанжи и Тамилы Терзян