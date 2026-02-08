Ключевые моменты:
- Ударные дроны повредили промышленное предприятие;
- Взрывной волной выбиты окна в домах и религиозном здании;
- Обошлось без пострадавших.
Атака дронов по Одессе 8 февраля: последствия
В ночь на 8 февраля враг совершил очередную массированную атаку по Одессе с помощью ударных беспилотников. По данным Одесской ОВА, под удар попало промышленное предприятие, где возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, сейчас продолжаются работы по устранению последствий атаки.
Взрывной волной выбило окна в расположенных рядом жилых домах, а также в одном из религиозных сооружений. При этом повреждения жилого фонда оказались незначительными. Коммунальные службы быстро отреагировали и уже завершили работы на местах.
По официальной информации, пострадавших в результате атаки нет.
