Ключевые моменты:

Ударные дроны повредили промышленное предприятие;

Взрывной волной выбиты окна в домах и религиозном здании;

Обошлось без пострадавших.

Атака дронов по Одессе 8 февраля: последствия

В ночь на 8 февраля враг совершил очередную массированную атаку по Одессе с помощью ударных беспилотников. По данным Одесской ОВА, под удар попало промышленное предприятие, где возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, сейчас продолжаются работы по устранению последствий атаки.

Взрывной волной выбило окна в расположенных рядом жилых домах, а также в одном из религиозных сооружений. При этом повреждения жилого фонда оказались незначительными. Коммунальные службы быстро отреагировали и уже завершили работы на местах.



По официальной информации, пострадавших в результате атаки нет.

