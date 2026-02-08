Ключевые моменты:

Россия запустила по Украине 101 ударный беспилотник;

Силы ПВО уничтожили или подавили 69 вражеских дронов;

На фронте за сутки произошло 294 боевых столкновения.

Атака дронов по Украине 8 февраля: работа ПВО

В ночь на 8 февраля российские войска атаковали Украину 101 ударным беспилотником. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 69 дронов типов Shahed, «Гербера», «Италмас» и других. Атаки фиксировались на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксированы попадания 32 беспилотников на 13 локациях, а также падение обломков еще на одной территории. В Одессе под удар попало промышленное предприятие, где возник пожар.

Ситуация на фронте и потери армии РФ

На северных границах Украины российские войска продолжают оказывать давление, однако добиться тактических успехов им не удается. Попытки наступления срываются из-за плохой погоды и технических проблем.

Одним из ключевых факторов стало массовое отключение спутниковой связи Starlink. По данным Группировки Объединенных сил ВСУ, это лишило подразделения противника управления во время боевых выходов и сорвало их тактику с использованием малых пехотных групп под прикрытием дронов.

Критическая ситуация для оккупантов сложилась на Купянском направлении. Там действуют разрозненные группы российских военных, которые фактически прекратили наступательные действия и пытаются выжить под огнем Сил обороны Украины.

Похожая обстановка наблюдается в районе Волчанска и на других участках приграничья. Попытки продвижения носят хаотичный характер и проходят без четкой координации.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 294 боевых столкновения. На Покровском направлении украинские защитники остановили 64 штурма противника.

По уточненным данным Генштаба ВСУ, за сутки враг нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, совершил 74 авиационных удара и сбросил 227 управляемых авиабомб. Также было использовано 3663 дрона-камикадзе и зафиксировано 2778 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня.

Потери российских войск за сутки составили 1040 человек. Украинские военные уничтожили один танк, одну боевую бронированную машину, восемь артиллерийских систем, 468 беспилотников, 24 ракеты, 60 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники противника.