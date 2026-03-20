Ключевые моменты:

Одесские следователи завершили расследование в отношении трех российских военных за незаконный захват экипажа судна «Сапфир» возле Змеиного в феврале 2022 года.

Экипаж направлялся на гуманитарную миссию для эвакуации раненых.

Обвинение: жестокое обращение с гражданскими и нарушение законов войны — до 12 лет заключения каждому.

Детали инцидента

В феврале 2022 года вицеадмирал Черноморского флота РФ приказал двум российским кораблям задержать гражданский экипаж «Сапфира», направлявшийся к обстрелянному острову Змеиный для эвакуации раненых и погибших. На борту находился 21 человек, включая врача и священников.

Добавим, что россияне держали людей без должного питания и воды, постоянно угрожая насилием. Вицеадмирал приказал допросить капитана о возможных связях с украинскими спецслужбами, после чего пленных отправили в временно оккупированный Крым. Освобождение произошло только в марте 2022 года в ходе обмена пленными.

В общем, правоохранители собрали достаточно доказательств и заочно обвинили троих военных РФ в жестоком обращении с гражданскими и нарушении законов и обычаев войны. Каждому из них грозит до 12 лет тюрьмы. Дело готово к судебному разбирательству.

Напомним, остров Змеиный в Килийском районе Одесской области россияне атаковали 24 февраля 2022 года. Около 11.30 подошли первые корабли РФ и потребовали капитуляции от украинских пограничников. К вечеру связь с островом прервалась — там находились 13 пограничников. На следующий день ГНСУ опубликовала аудиозаписи, где украинцы ответили на предложение показаться фразой «Русский военный корабль, иди на**!», ставшей символом сопротивления.