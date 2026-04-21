Ключевые моменты:

14 апреля 2026 года обнаружены признаки загрязнения морской среды в пределах Черноморской громады.

Анализы показали превышение содержания жиров и масел — 4,4 мг/дм³.

20 апреля повторная проверка не выявила загрязнений в акватории и на побережье.

Загрязнение Черного моря: результаты анализов воды

14 апреля 2026 года во время обследования побережья в пределах Черноморской городской территориальной громады инспекторы Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа зафиксировали признаки загрязнения морской среды неизвестного происхождения.

Для выяснения ситуации специалисты отобрали пробы морской воды. Лабораторные исследования подтвердили наличие загрязняющих веществ — в частности, жиров и масел в концентрации 4,4 мг/дм³. Такие показатели могут указывать на возможные техногенные источники.

После получения результатов анализов экологи направили официальное обращение в Черноморский городской совет с требованием принять меры для устранения последствий загрязнения и предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Уже 20 апреля 2026 года инспекторы провели повторное обследование побережья и прилегающей акватории. По результатам проверки, никаких визуальных или лабораторно подтвержденных признаков загрязнения зафиксировано не было. Состояние морской воды на момент повторного осмотра соответствовало норме.

