Ключевые моменты:

Температура морской воды у одесских пляжей 5 июня повысится до 16-17°C.

Погода на побережье будет комфортной: днем воздух прогреется до 20-25°С, осадков не ожидается.

Волнение моря останется легким, а его уровни вдоль побережья – абсолютно безопасными.

Однако от полноценного купания в такой воде лучше пока воздержаться.

После резкого похолодания моря в первые дни июня, когда вода у берегов Одессы упала до леденящих 12-13°C из-за подъема глубинных масс воды, ситуация постепенно начинает меняться. И сегодня юго-восточный ветер и теплое солнце наконец-то начали прогревать одесскую акваторию до 16-17°C.

Также синоптики прогнозируют легкое волнение моря, а ночью и утром на побережье возможна небольшая дымка с видимостью 1-2 км.

Несмотря на то, что море заметно теплеет, медики все еще призывают одесситов и гостей города не спешить с долгими заплывами. Вода температуры 16-17°C считается комфортной далеко не для всех: неподготовленный организм может быстро переохладиться, что грозит судорогами. Врачи рекомендуют дождаться, пока море прогреется до стандартных летних 20-22°С, а пока ограничиться коротким окунанием или прогулками по набережной.

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