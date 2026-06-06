Ключевые моменты:

Температура морской воды у берегов Одессы и области 6 июня составит +17-18°С.

Для полноценных заплывов вода все еще прохладная.

Погода на побережье ожидается комфортной, шторма и сильных волн не предвидится.

Резкое похолодание морской воды, которое в начале июня отпугнуло одесситов от купания, окончательно отступает. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в субботу, 6 июня, температура морской воды у одесского побережья поднимется до 17-18°С.

Но хотя это и ощутимо теплее недавних экстремальных +12°С, для полноценного купания вода все еще остается бодрящей. Медики напоминают: комфортной и безопасной для долгих заплывов (особенно для детей) считается температура от +20°С. Сейчас же заходить в воду стоит осторожно и ненадолго, чтобы избежать переохлаждения. Для тех, кто плохо переносит холод, лучше ограничиться прогулками у кромки воды.

Также напомним, что по информации синоптиков, в Одессе 6 июня существенных осадков не предвидится, а по области возможны кратковременные дожди и грозы.

Сама погода вдоль побережья Одесчины 6 июня идеально поспособствует дальнейшему прогреву акватории. Ночью температура воздуха у моря будет удерживаться в пределах +15-20°С, а днем поднимется до комфортных +22-27°С.

Морские прогулки в субботу тоже будут приятными: ожидается лишь легкое волнение воды. Ветер останется слабым, со скоростью всего 3-8 м/с, и в течение дня будет менять направления. При этом специалисты официально заверяют, что вдоль всего одесского побережья сейчас фиксируют абсолютно безопасные уровни моря.

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Фото Анны Баратынской