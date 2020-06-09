Зачинені вікна і дієта: в Одесі медики дали рекомендації щодо профілактики сезонної алергії

Сезонна алергія, або поліноз – це гіперчутливість до пилку рослин, яка обумовлена реакцією на вміст у повітрі специфічних алергенів: пилку дерев, кущів і трав.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

В Одеському регіоні виділяють три хвилі сезонної алергії. Перша з них, з середини квітня по травень, пов’язана з цвітінням дерев і кущів, частіше за все вільхи, берези, дуба і граба, а також кульбаб та інших ранніх трав.

Другий підйом сезонної алергії пов’язаний з цвітінням лугових трав і злаків, особливо тимофіївки, і триває з середини травня до середини липня.

Третя хвиля цвітіння і сезонної алергії спостерігається в кінці літа. Вона найбільш активна і тривала, найчастіше пов’язана з бур’янами – амброзією, полином і лободою.

Симптоми алергії можуть нагадувати ГРВІ: закладеність і рясні виділення з носа, чхання, першіння в горлі, сухий задушливий кашель. Можуть виникати відчуття різі в очах, сльозотеча, світлобоязнь та інші ознаки алергічного кон’юнктивіту. В особливо важких випадках можуть спостерігатися напади задухи, як при бронхіальній астмі.

При появі симптомів алергії потрібно не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря, оскільки встановити діагноз «поліноз» і призначити правильне лікування може тільки алерголог. Для цього необхідно провести алергодіагностику, щоб виявити той алерген, на який пацієнт реагує. Потім проводять специфічну імунотерапію.

В Одесі алергологічний Центр із сучасною діагностичною базою працює при міській лікарні №5 за адресою: вул. Троїцька, 37. Тут кваліфіковані фахівці допоможуть діагностувати причину алергії і призначать необхідне лікування, а також дадуть рекомендації по харчуванню для виключення перехресних алергічних реакцій на продукти.

Небезпека полінозу полягає в тому, що при відсутності специфічного лікування з кожним роком період загострення подовжується, і клінічні прояви захворювання значно посилюються. Почавшись із звичайної нежиті і сльозотечі, поліноз може привести до бронхіальної астми, тому слід точно дотримуватися рекомендацій фахівця з лікування.

У період загострення алергії на пилок можна тільки полегшити клінічні прояви і призначити симптоматичне лікування для поліпшення якості життя пацієнта. Основне лікування полінозу проводиться в холодну пору року після алергодіагностики.

Рекомендації щодо профілактики сезонної алергії:

1. Потрібно максимально уникати контакту з алергеном. Бажано, щоб вікна в приміщенні або в машині були закриті, краще користуватися кондиціонером. На відкритому вікні обов’язково повинна бути москітна сітка, яку потрібно зволожити. Слід носити сонцезахисні окуляри, щоб захистити очі від попадання пилку.

2. Необхідно ретельно дотримуватися заходів гігієни, частіше провітрювати приміщення і проводити вологе прибирання.

3. Гуляти на природі бажано в другій половині дня, ближче до вечора, оскільки найвища концентрація пилку в повітрі в ранковий час. Краще за все гуляти за кілька годин до дощу або після дощу.

4. Після повернення додому з вулиці потрібно обов’язково переодягнутися, вмитися, промити порожнину носа. Не рідше двох разів на день необхідно приймати душ або ванну і частіше вмиватися, щоб на обличчі не накопичувалася пилок, який переносить пух.

5. Під час загострення алергії слід дотримуватися дієти, не вживати шоколад, яйця, морепродукти та інші потенційно алергенні продукти. При алергії на пилок злаків краще відмовитися від геркулесу, хлібного квасу, кави, какао, копченої ковбаси і борошняних виробів.

6. Людям, які вже спостерігаються в алерголога і знають свій діагноз, необхідно приймати ті препарати, які їм рекомендував лікар.

Фото: Клуб Щаслива мама

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