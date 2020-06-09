Почему в Одессе плавятся дороги — комментарий мэрии (видео)

На некоторых дорогах города с наступлением жары стала плавиться битумная мастика, которую использовали для укрепления так называемых «деформационных швов». В итоге битум начал прилипать к колесам авто.

Почему это произошло — уже выясняют в мэрии Одессы. Об этом в видеокомментарии сообщил начальник управления дорожного хозяйства города Андрей Сандул.

По его словам, материал, который использовали при заливке швов, отправят на экспертизу. А все недостатки будут устранять подрядчики за свой счет.

«Чтобы битум не прилипал к элементам автомобилей, эти участки посыпают песчано-гравийной смесью, что должно стабилизировать мастику. Сам материал направлен в лабораторию для изучения причины происходящего», – объяснил Андрей Сандул.

Еще несколько новостей о дорогах Одессы и области

В этом году в Одесской области планируется отремонтировать 163,2 км дорог государственного значения.

В Суворовском районе Одессы на дорогах появятся две выделенные полосы для общественного транспорта в сторону центра города. С 10 июня эти полосы будут работать в тестовом режиме.

С 1 июня на дорогах Одесской области начали действовать ограничения движения большегрузного транспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн (при температуре воздуха более + 28°С).

Фото: ТСН

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