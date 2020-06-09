Нужны водители и виноградари: ТОП-10 вакансий в Одесской области по версии службы занятости

Как одесситам добраться на работу: на самокате, пешком и в маршрутке с закрытыми шторами Послабление карантина увеличило армию граждан, отправляющихся на работу. Но общественный транспорт продолжает работать с ограничениями, в режиме карантина. Из-за этого противоречия возникают огромные пробки на дорогах от частного транспорта, недовольство пассажиров маршруток, трамваев и троллейбусов, а также другие проблемы. Мы решили рассказать о том, как сегодня добираются на работу одесситы, на примере некоторых сотрудников нашей редакции. Ведь мы так же, как и все, пользуемся транспортом и продолжаем выпускать газеты в режиме карантина, хотя и несколько ослабленного. ПОДРОБНЕЕ

В поисках работы: как найти хорошую вакансию? В последнее время число безработных в Украине резко увеличилось. Не у всех есть возможность вернуться к старой работе после выхода с карантина. Поэтому для многих людей стал вопрос: где найти хорошую работу. Желательно с минимальными перемещениями и затратами. Но даже из такой непростой ситуации есть выход. ПОДРОБНЕЕ