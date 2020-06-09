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Нужны водители и виноградари: ТОП-10 вакансий в Одесской области по версии службы занятости

Нужны водители и виноградари: ТОП-10 вакансий в Одесской области по версии службы занятости

Через центры занятости Одесской области работодатели региона ищут 2898 работников. В том числе 1478 вакансий открыты в Одессе.

Областной центр занятости на своем сайте опубликовал ТОП-10 профессий, представители которых сейчас наиболее востребованы работодателями. Однако соискателям предлагают невысокую зарплату.

Первая десятка профессий выглядит так:

  • водитель, 128 вакансий, средняя заработная плата – 7000 грн .;
  • тракторист, 108 вакансий, средняя заработная плата – 5600 грн .;
  • подсобный рабочий, 83 вакансии, средняя заработная плата – 5600 грн .;
  • бухгалтер,73 вакансии, средняя заработная плата – 6300 грн .;
  • слесарь-ремонтник – 70 вакансий, средняя заработная плата 6800 грн .;
  • электромонтер, 63 вакансии, заработная плата – 7000 грн .;
  • уборщик служебных помещений, 59 вакансий, средняя заработная плата – 4900 грн .;
  • медсестра, 56 вакансий, средняя заработная плата – 5400 грн .;
  • виноградарь, 56 вакансий, средняя заработная плата – 4700 грн .;
  • электрогазосварщик, 46 вакансий, средняя заработная плата – 7500 грн.

Напомним, “Одесская жизнь” сообщала, что во время карантина в Центр занятости обратились полторы тысячи человек.

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