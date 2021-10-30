Новости Одессы и Одесской области

Зачем приехал президент и запуск электробусов: главные новости Одессы за 28 октября

Зачем приехал президент и запуск электробусов: главные новости Одессы за 28 октября

В пятницу, 29 октября 2021 года, “Одесская жизнь” писала про такие значимые события в Одессе и области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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