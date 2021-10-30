Зачем приехал президент и запуск электробусов: главные новости Одессы за 28 октября

В пятницу, 29 октября 2021 года, “Одесская жизнь” писала про такие значимые события в Одессе и области.
Коронавирус побил рекорды: в Одессе и регионе самое большое число заболевших и умерших за сутки
В одной из одесских фирм решили выдавать зарплату только привитым сотрудникам
В Одессе скоро временно перестанут курсировать три трамвайных маршрута
Ковид-сертификаты украинцев будут проверять на улицах – полиция дала пояснения
Мы рассказывали, как получить больному кислородный концентратор в Одессе
Из-за вспышки коронавируса одесским школам рекомендовано продлить осенние каникулы
В Одессе запускают первый маршрут электробусов
«Одесская Жизнь» выясняла, что такое «плохой газ» и не подают ли его в дома одесситов
Президент Зеленский прибыл в Одессу: подробности визита
В Одессе представили два украинских научных судна: у них теперь новые имена
Президент Зеленский озвучил в Одессе самую острую проблему страны
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