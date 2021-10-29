Президент Зеленский прибыл в Одессу: подробности визита

Руководитель украинского государства Владимир Зеленский 29 октября 2021 года примет участие в конгрессе местных и региональных властей, который проходит сегодня в Одессе.

О рабочей поездке президента в Одессу сообщили в Офисе руководителя украинского государства.

Владимир Зеленский провел заседание Конгресса местных и региональных властей при Главе государства, на котором подробно был рассмотрен вопрос противодействия распространению коронавирусной болезни,

— сказано в сообщении Офиса президента.

Еще один пункт программы визита: анонсирование программы постройки научного флота и представление недавно полученных Украиной научных судов: купленного у Великобритании ледокола «Джеймс Кларк Росс» и подаренного Бельгией научно-исследовательского корабля «Бельгика».

Завтра президент Зеленский посетит Одесскую область: село Шабо и город Измаил. Там ему представят объекты, возведенные в рамках программы «Велике будівництво».

В последний раз глава государства посещал Одессу 4 июля. Тогда он принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.