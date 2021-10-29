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В Одессе запускают первый маршрут электробусов

В Одессе запускают первый маршрут электробусов

В Одессе запускают первый маршрут электробусов – они будут курсировать по улице Балковской.

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Как сообщают в мэрии города, с 30 октября 2021 года на карте маршрутов одесского городского электротранспорта появится новый маршрут – №15 “Железнодорожный вокзал – улица Корнюшина”.

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Направления маршрута №15 в Одессе

Этот маршрут соединит центр города с Молдаванкой и Дальними Мельницами, он будет проходить через улицу Балковскую, где уже много лет отсутствует электротранспорт.

Длина маршрута составит около 21 км, интервал движения – 18-19 минут.

Направление движения от ж/д вокзала: Привокзальная площадь и далее по улицам Пушкинской, Еврейской, Польской, Приморской, Балковской, Корнюшина.

Направление движения в сторону ж/д вокзала: по улицам Корнюшина, Балковской, Приморской, Жуковского, Ришельевской, Водопроводной, Итальянскому бульвару до Привокзальной площади.

Обслуживать маршрут будут модернизированные троллейбусы Skoda 21 Tr, которые могут работать от контактной сети и установленных на них аккумуляторных батарей.

Пустить электробусы по улице Балковской хотели еще в сентябре

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что в Одессе появится особенный троллейбусный маршрут, который соединит улицу Корнюшина и железнодорожный вокзал. Особенность этого маршрута в том, что обслуживать его будут троллейбусы с автономным ходом и электробусы.

Этот маршрут обещали запустить еще в сентябре. Но осуществить к указанному сроку планы по покупке новых электробусов и запуске маршрута по Балковской у городских властей не вышло: дважды объявленные тендеры на покупку шести новых электробусов были отменены из-за неправильно оформленной документации, а три электробуса производства мастерских КП “Одесгорэлектротранс” не успели пройти сертификацию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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