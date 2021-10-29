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Кислородный концентратор в Одессе: как его получить больному?

Кислородный концентратор в Одессе: как его получить больному?

Кислородный концентратор могут выдать кислородозависимым больным. «Одесская жизнь» узнавала, как получить аппарат.

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В Одессе во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) есть кислородные концентраторы, закупленные за средства городского бюджета. Об этом сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения Одесского горсовета. 

Кто может получить концентратор?

Кислородные концентраторы выдаются на дом амбулаторным пациентам с ковидом, которые нуждаются в дыхательной поддержке, но не требуют высокой интенсивности потока кислорода. Например, для лечения после выписки из стационара.

У пациента должна быть подписана декларация с семейным врачом. Если таковой нет, то человек может заключить договор с доктором по телефону регистратуры ЦПМСП.

Концентраторы на дом также можно получить в благотворительном фонде «Корпорация монстров». Однако, по последней информации волонтеров, на данный момент их в наличии уже нет.

Как получить кислородный концентратор в поликлинике?

кислородный концентратор

В ЦПМСП концентраторы выдают во временное пользование на дом на основании направления семейного врача или выписки из стационара, где указано, что пациент нуждается в кислородной терапии.

Для получения кислородного концент­ратора родственник или другой представитель пациента должен обратиться к своему семейному врачу либо к администрации ЦПМСП. Для заключения договора о временном хранении необходимо предъявить паспорт.

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Кто обучает пользоваться кислородным концентратором?

При выдаче аппарата семейный врач показывает, как им пользоваться. Далее в телефонном режиме доктор контролирует состояние здоровья пациента, находящегося на кислородной терапии.

После использования каждый концентратор проходит дезинфекцию и передается следующему больному.

Сколько стоит аренда кислородного концентратора?

В Одессе концентраторы предлагают в аренду частные организации и лица. Стоит это от 300 гривен в сутки, а в залог необходимо оставить 12-15 тысяч гривен. Минимальный срок аренды — 5-7 дней.

«Одесская жизнь» обзвонила несколько контактов — удалось найти только один аппарат.

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Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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