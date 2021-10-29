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Готовимся: в Одессе по Пантелеймоновской скоро не будут курсировать три трамвайных маршрута (фото)

Готовимся: в Одессе по Пантелеймоновской скоро не будут курсировать три трамвайных маршрута (фото)

Мы снова на еще одном горячем участке у Привоза: на квартале Преображенской – от Новощепного ряда до улицы Пантелеймоновской. Здесь уже заметны перемены: время бурных “раскопок” прошло, дорога выровнена. Но, как недавно стало известно, скоро грядут очередные сложности, связанные с ремонтом этого участка.

Ремонт участка Преображенской подбирается к перекрестку с Пантелеймоновской

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Ремонт участка Преображенской у Привоза неумолимо приближается к перекрестку с Пантелеймоновской. Правда, сами новые рельсы можно пока увидеть только ближе к Преображенскому парку.

Напомним, кроме трамвайных путей здесь будут заменены все инженерные сети, проходящие под улицей. Планируется обустроить новое трамвайное полотно, рельсы и асфальтное покрытие проезжей части. Также будут отремонтированы тротуары и наружное освещение.

Ремонт участка Преображенской
Ремонт участка Преображенской2
Ремонт участка Преображенской3
Ремонт участка Преображенской4
Ремонт участка Преображенской5
Ремонт участка Преображенской6

Завершающим этапом работ станут организация дорожного движения с нанесением разметки, установка новых знаков, озеленение и благоустройство ремонтируемого участка.

Как сообщает на своей странице в Facebook депутат Одесского горсовета Петр Обухов, здесь будет “первая в Одессе трамвайная остановка венского типа” – трамвай пойдет посреди дороги и приподнимется до уровня тротуара, чтобы пассажирам было легче заходить. На этом участке будут и приподнятые выезды из дворов.

“Надеюсь, что в декабре по окончании ремонта запустят трамваи по Новощепному ряду в сторону улицы Мечникова – к Алексеевской площади и на Старопортофранковскую”,

– добавил депутат.

Напомним также, что данный участок улицы Преображенской будет закрыт для проезда транспорта до 31 декабря 2021 года.

В Одессе на время ремонта перекрестка Пантелеймоновской и Преображенской не будут ходить трамваи

Сейчас со стороны Пантелеймоновской установлено ограждение. Место очень бойкое: по Пантелеймоновской движется самый разный транспорт, передвигаются “впритык” к ограждению и люди. Напомним, что здесь проходят два трамвайных маршрута – 28-й и 5-й. И, кстати, эти маршруты скоро здесь курсировать не будут.

Ремонт участка Преображенской, перекресток

Перекресток Преображенской и Пантелеймоновской

Ремонт участка Преображенской, перекресток3

Ремонт участка Преображенской, перекресток4

Ремонт участка Преображенской, угол Пантелеймоновской

Угол Преображенской и Пантелеймоновской

“Остается последний сложный момент – ремонт перекрестка Пантелеймоновской и Преображенской. Эти работы продлятся минимум полтора месяца. Однако точные сроки пока не определены. На время ремонта не будут ходить трамваи №5, №28 и №18”,

– сообщает по этому поводу Петр Обухов.

Возникает вопрос: почему не будет курсировать трамвай 18-го маршрута, который не следует по улице Пантелеймоновской?

Все очень просто. Как поясняет депутат, во время ремонта перекрестка трамвай попросту не сможет выехать из депо на линию.

Как будет изменена схема движения указанных трамваев, пустят ли по их маршруту автобусы и как будет следовать транспорт во время ремонта перекрестка, пока неизвестно.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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