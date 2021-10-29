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В Одессе представили два украинских научных судна: у них теперь новые имена

В Одессе представили два украинских научных судна: у них теперь новые имена

В Одесском порту сегодня, 29 октября 2021 года, презентовали два первенца возрождающегося научно-исследовательского флота: ледокол «Ноосфера» и корабль для изучения мирового океана «Борис Александров».

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Сами суда не совсем новые. «Ноосфера» — это бывший британский ледокол «Джеймс Кларк Росс», а «Борис Александров» — та самая «Бельгика», которую подарила Украине Бельгия.

Оба судна сейчас пришвартованы в порту у одесского Морского вокзала. Новые имена им присвоили в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который сейчас находится в Одессе.

Слово «ноосфера» (в переводе с греческого — сфера разума) означает высшую стадия эволюции биосферы, становление которой связано с развитием общества, оказывающего глубокое воздействие на природные процессы В науку это понятие было привнесено украинским ученым академиком Владимиром Вернадским. Именно его имя носит украинская антарктическая станция.  И именно такие имя получил новый украинский ледокол.

Второе судно (бывшая «Бельгика») назвали в честь Бориса Александрова, директора Института морской биологии Национальной академии наук, доктора биологических наук и профессора, трагически погибшего два года назад в страшном пожаре на Троицкой, 25.

Во время церемонии представления кораблей Владимир Зеленский сообщил, что парусник «Дружба», долгое время находящийся в порту Одессы, будет восстановлен.

Ранее мы сообщали, что 29 октября в Одесскую область с визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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