Новости Одессы и Одесской области

Зонинг для застройщиков и самокатчиков и добрый поступок энергетиков: главные новости Одессы за 28 октября

Зонинг для застройщиков и самокатчиков и добрый поступок энергетиков: главные новости Одессы за 28 октября

В четверг, 28 октября 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких значимых событиях.

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На сессии Одесского городского совета, которая состоится 3 ноября, представят новые правила застройки исторического центра города.

28 октября исполком Одесского горсовета утвердил новые тарифы на проезд в городском общественном электротранспорте.

Также на исполкоме Одесского горсовета утвердили схему зонирования режимов эксплуатации малого индивидуального электротранспорта. Теперь на электросамокатах и других индивидуальных электрических средств передвижения по Трассе здоровья ездить нельзя.

Компания “ДТЭК Одесские Электросети” запросила у благотворительного фонда “Корпорация монстров” адреса больных с COVID-19, которые зависят от кислорода и лежат дома под кислородными концентраторами. Энергетики обещают не включать эти дома от электроэнергии в рамках плановых ремонтных работ.

По обеим сторонам участка улицы Екатерининской у Привоза высадили акации. Теперь это “активно-бурлящее” место полностью преобразилось.

Специалисты вагоноремонтных мастерских одесского коммунального предприятия “Одесгорэлектротранс” выпустили очередной вагон трамвая “Одиссей”.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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