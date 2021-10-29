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Ковид-сертификаты украинцев будут проверять на улицах: комментарий замглавы Одесской полиции (видео)

Ковид-сертификаты украинцев будут проверять на улицах: комментарий замглавы Одесской полиции (видео)

С 8 ноября в Украине, согласно Постановлению Кабмина от 20 октября 2021 года, вводится порядок проверки ковид-сертификатов в общественных местах (в парках, на улицах, в кафе, общественном транспорте) с определением их подлинности.

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О деталях проверок и штрафах рассказал “Первому городскому” замначальника Нацполиции в Одесской области Александр Гостищев.

Кто может проверять ковид-сертификаты?

Как уверяют в полиции, все проверки будут проводиться на законодательном уровне. Требовать ковид-сертификаты могут только полицейские или представители созданных групп контроля, куда входят патрульные, санитарные врачи, работники Госпотребслужбы и Муниципальной охраны. Они оснащены боди-камерами и планшетами с приложением, которой покажет достоверность сертификата.

При себе нужно иметь не только сертификат о вакцинации, но и документ, удостоверяющий личность.

“Государство должно защищать людей и заботиться об их здоровье. На данный момент интересы государства, нации и общества намного выше, чем интересы отдельного человека. Он на данный момент заболел коронавирусом, сел в маршрутку и заразил еще 5-10 человек, и кто-то умер. А эти 5-10 человек заразили еще кого-то. И началась волна. С этого все и начинается. Поэтому, этот контроль должен быть, и мы будем выполнять эти требования”,

– говорит Александр Гостищев.

Что ждет обладателей поддельных ковид-сертификатов?

Также стоит отметить, что в случае обнаружения ложного сертификата о вакцинации лицу грозит штраф до 850 грн или ограничение свободы на срок до 2 лет.

За изготовление и распространение поддельных документов о вакцинации правонарушители могут рассчитывать на штраф в размере 17 тыс. грн или лишение свободы на срок до 5 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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