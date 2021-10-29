Коронавирус 29 октября: стало ли меньше больных в Одесской области?

По состоянию на утро пятницы, 29 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 2 156 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 против 2 296 сутками ранее. Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

Коронавирус в Одесской области

По данным Минздрава, на сегодня в регионе насчитывается 189 346 зараженных COVID-19.

За сутки от коронавирусной болезни скончались 77 человек (всего с начала пандемии 4 011); выздоровели только 176 больных (всего 148 277 человек).

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 28 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 26 870 новых случаев COVID-19 (днем ранее 26 071).

Всего, по официальным данным, на сегодняшний день в стране 2 878 674 зараженных коронавирусом.

За сутки умерли 648 украинцев (всего с начала пандемии 66 852); выздоровели 9 784 больных (всего таковых 2 421 495 человек).

Напомним, на утро четверга 28 октября в Одесской области регистрировали 2 296 новых случаев коронавируса, умерли 28 больных.

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