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Президент Зеленский озвучил в Одессе самую острую проблему страны

Президент Зеленский озвучил в Одессе самую острую проблему страны

Глава украинского государства считает, что самая острая проблема для Украины сейчас – пандемия коронавируса. А единственный способ ее решить – вакцинация от COVID-19.

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Об этом Владимир Зеленский заявил 29 октября на Конгрессе местных и региональных властей, проходящем в Одессе.

Выход из пандемиии коронавируса один — вакцинация

На конгрессе подробно рассматривали вопрос противодействия распространению коронавирусной болезни.

Президент сравнил суточные потери от пандемии с суточными потерями военных во время Второй мировой войны.

Мы понимаем, что выход один – вакцинация. Следует увеличивать процент вакцинированных людей, чтобы выйти из этого коллапса. Руководители на местах, очень вас прошу засыпать и просыпаться с этой темой,

– заявил глава государства.

Мы должны выключтить соцсети и включить мозг

На последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны была поставлена задача увеличить количество прививок против коронавируса до 300 тысяч в сутки. Сейчас в стране уже делают около 290 тысяч прививок, но этого недостаточно, ведь число больных и смертей растет с каждым днем.

Я очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети по этому вопросу и включили мозг. Нужно вакцинироваться – на сегодняшний день это не «страшилки», это единственное решение. Я хочу, чтобы мы не боялись этих «страшилок» в СМИ и соцсетях, а боялись этого вируса,

— сказал Владимир Зеленский и добавил, что сейчас во всем цивилизованном мире отношение человека к вакцинации становится практически показателем его грамотности и осведомленности.

Напомним, что 29 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский прилетел с визитом в Одессу.

В частности, он принял участие в презентации двух научно-исследовательских кораблей.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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