Одесским школам рекомендовано продлить осенние каникулы

Одесский горсовет рекомендует школам города продлить каникулы до 7 ноября 2021 года в связи со стремительным ростом заболеваемости коронавирусной болезнью.
“В связи со стремительным ростом заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школ, в школах коммунальной собственности территориальной громады города Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября 2021 года”
– сказано в сообщении, опубликованном сегодня, 29 октября, на сайте мэрии города.
Согласно приведенным данным, за последние сутки в Одессе зарегистрировано 1085 новых случаев коронавируса, в том числе 40 – у детей.
Решение продлить каникулы принимают сами школы
Как пояснила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, решение о каникулах должна принять каждая отдельная школа.
По словам чиновницы, о возвращении учеников за парты речь сейчас не идет:
“Знаю, что болеют взрослые и дети. Поэтому сейчас решение не о том, идти или не идти. А о том, каникулы или дистанционное. Лично я за каникулы, как и мои коллеги”,
– написала в Facebook Елена Буйневич.
Читайте также: Вопрос – ответ: как в Одессе отправить школьника на дистанционку?
Между тем, в настоящее время не все одесские школы уже определились.
По словам родителей школьников, решение продлить каникулы уже приняли школы №78, №121 и №55, а также Ланжероновский, Юридический и Фонтанский лицеи.
Как сообщалось ранее, с понедельника, 18 октября, по пятницу 24 октября школы Одессы будут работать в дистанционном режиме. А уже 25 октября дети уйдут на осенние каникулы.
Еще новости о школах Одессы:
- В Одессе выпустили «Родительский справочник»: в нем все о поборах в школах;
- Одесским школьникам хотят запретить пользоваться мобильниками – горсовет подготовит правила;
- До какого числа в Одессе будет дистанционное обучение.