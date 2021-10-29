Одесским школам рекомендовано продлить осенние каникулы

Одесский горсовет рекомендует школам города продлить каникулы до 7 ноября 2021 года в связи со стремительным ростом заболеваемости коронавирусной болезнью.

“В связи со стремительным ростом заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школ, в школах коммунальной собственности территориальной громады города Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября 2021 года”

– сказано в сообщении, опубликованном сегодня, 29 октября, на сайте мэрии города.

Согласно приведенным данным, за последние сутки в Одессе зарегистрировано 1085 новых случаев коронавируса, в том числе 40 – у детей.

Решение продлить каникулы принимают сами школы

Как пояснила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, решение о каникулах должна принять каждая отдельная школа.

По словам чиновницы, о возвращении учеников за парты речь сейчас не идет:

“Знаю, что болеют взрослые и дети. Поэтому сейчас решение не о том, идти или не идти. А о том, каникулы или дистанционное. Лично я за каникулы, как и мои коллеги”,

– написала в Facebook Елена Буйневич.

Между тем, в настоящее время не все одесские школы уже определились.

По словам родителей школьников, решение продлить каникулы уже приняли школы №78, №121 и №55, а также Ланжероновский, Юридический и Фонтанский лицеи.

Как сообщалось ранее, с понедельника, 18 октября, по пятницу 24 октября школы Одессы будут работать в дистанционном режиме. А уже 25 октября дети уйдут на осенние каникулы.

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