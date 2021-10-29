В одесской фирме решили выдавать зарплату только привитым сотрудникам

Сотрудников одной из одесских фирм уведомили о том, что заработная плата им будет выплачиваться только при наличии ковид-сертификата.

Соответствующие сообщения разослали работникам предприятия вместе с предупреждением о том, что по этой причине авансы на карты в первые числа ноября перечислять не будут.

Нет ковид-сертификата – нет зарплаты

Как указано в сообщении, это делается по распоряжению собственников, которые установили свои условия для перечисления денег на зарплатные карты: наличие “желтого” или “зеленого” сертификата либо “справки о выздоровлении”. При этом о возможности перечисления денег на карту при наличии позитивного ПЦР-теста или отвода от прививки по каким-либо причинам ничего не сообщается.

Деньги собирают на залог для депутата?

Между тем, как отмечает “Думская”, одним из собственников предприятия является бывший глава комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, ныне депутат областного совета Василий Шкрябай, который является фигурантом так называемого “Одесского дела”: НАБУ объявило ему о подозрении в соучастии в преступной организации, а Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 8 миллионов гривен.

“Возможно, таким нехитрым образом сейчас собирают деньги для его (залога – ред.) внесения”

– полагают авторы публикации.

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Фото: Интерфакс