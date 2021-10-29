Одесситы жалуются на плохой газ: отвечаем на вопросы

Каждую осень в социальных сетях люди жалуются на плохое качество газа. Вода в чайнике долго закипает, газ плохо пахнет, пламя горит разными цветами, а чтобы сварить кастрюлю борща нужно истратить кубометр газа.

Давайте разберемся, почему это происходит и что можно сделать.

Почему газ плохо горит?

Эксперты называют несколько причин:

низкое давление газа в сети

недостаток кислорода во время горения

низкое качество газа

Газовые плиты и котлы не подключены напрямую газораспределительной станции. Прежде чем попасть к вам на кухню, газ проходит по разветвленной системе газопровода. Чем больше потребителей на конкретном участке, тем сильнее это отразится на давлении газа. Например, утром и вечером, когда все пользуются плитами, давление падает.

Что касается процесса горения, то чем меньше кислорода поступает, тем хуже будет сгорать голубое топливо. Когда газ горит, он «забирает воздух» из кухни. Плохая вентиляция или неисправная конфорка влияют на качество горения.

Многие люди думают, что неприятный запах газа говорит о его плохом качестве. Однако, на газораспределительных станциях специально подмешивают компоненты для придания газу специфичного запаха. Это сделано, чтобы утечку в квартире было легко обнаружить.

Более подробно о проблемах с природным газом читайте в нашем материале: Как проверить качество газа?

Что подразумевают, когда говорят о качестве газа?

Качество газа — это соответствие его показателей нормативным документам. Весь газ, который добывают в Украине, а также весь газ, который покупают у европейцев, закачивают в одну трубопроводную систему.

Но перед тем, как запустить газ в магистраль, его должны проверить на физико-химические показатели. Причем для каждой области в стране установлен паспорт качества и средняя теплота сгорания: ее рассчитывают в килокалориях на метр кубический. Теплота сгорания хорошего газа не должна быть меньше 7800 ккал/м3.

По информации Оператора ГТС, во всех областях Украины теплота сгорания газа в сентябре была на уровне 8200 ккал/м3, то есть выше нормы. Данных за октябрь еще нет.

Более подробно о качестве газа читайте в нашем материале: Почему долго нагревается чайник. Что не так с качеством газа в Одессе?

Можно ли определить качество газа по цвету огня на конфорке?

Желтое или красное пламя говорит о том, что газ плохо сгорает. Причин может быть две:

проблема с плитой или котлом

проблема с давлением в распределительной сети

Если давление ниже нормы, то качество горения газа ухудшается. За поддержание нормального давления отвечают операторы газораспределительной сети (облгазы).

За состояние плит, котлов и другого газового оборудования отвечают владельцы. Если вовремя не проводить обслуживание конфорок и горелок, то цвет газа при горении может измениться. Это связано с тем, что попадает меньше кислорода.

Более подробно читайте в нашем материале: Эксперт объяснил, почему газ плохо горит.

Могут ли разбавлять газ?

В социальных сетях люди пишут, что в газ подмешивают воздух. Якобы это самый простой способ «разбодяжить» топливо. Но это всего лишь миф, потому что если так сделать, то получится взрывоопасная смесь.

Еще есть сторонники теории, что газ разбавляют азотом. В принципе, это возможно, потому что азот входит в состав природного газа. Вот только разбавлять азотом невыгодно: он стоит в несколько раз дороже, чем природный газ, да и оборудование для закачки азота в газовую трубу вряд ли окупится.

Более подробно читайте в нашем материале: Три вопроса о качестве газа.

Фото: Freepik