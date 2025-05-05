Об этом сообщает Ассоциация «Независимые региональные издатели Украины» (АНРВУ).

Церемония награждения состоялась в воскресенье, 4 мая, в польском Кракове во время открытия Всемирного конгресса новостийных медиа World News Media Congress 2025. От имени украинского журналистского сообщества эту почетную награду приняла исполнительный директор АНРВУ Оксана Бровко.

Стоит отметить, что уже много лет членом Ассоциации является и информационное агентство ЦЕНТР МЕДИА, куда входят газета и сайт «Одесская Жизнь». На конгрессе в Кракове наше медиа представляла заместитель главного редактора ОЖ Юлия Котляр (см верхнее фото).

Как отмечают в Ассоциации, нынешнее признание является символом стойкости и несокрушимости украинской журналистики в условиях полномасштабной войны.

«В своем решении WAN-IFRA подчеркнула, что украинские медийщики «проявили непреклонную преданность свободе прессы в исключительно драматические времена», а Оксана Бровко, как лидер одной из ключевых медиаассоциаций в Украине, сделала очень многое для поддержки своих коллег во время войны.

Для Ассоциации чрезвычайно ценно олицетворять независимые медиа Украины и принять награду, которая символизирует наше страстное стремление защищать право общества на правду даже в самые темные времена. Golden Pen of Freedom – признание не только личной роли, а всей украинской независимой печати, которая в условиях войны продолжает защищать право общества на правду – вопреки репрессиям, угрозам, оккупациям и потерям», – отмечают в АНРВУ.

«Эта награда – об ответственности. В стране, где города стирают с карт, а журналисты вынуждены говорить из подвалов, слово становится оружием. Мы не имеем права молчать, потому что каждое молчание заполняет оккупант. Мы не просто документируем события, мы фиксируем саму память. И если журналистика исчезнет – исчезнет история, нация и правда», – сказала во время вручения награды Оксана Бровко.

В Ассоциации подчеркивают: награда Golden Pen of Freedom 2025 Award – это не только вознаграждение за прошедшую работу – это сигнал мирового сообщества о ценности независимой журналистики, защищающей демократические ценности не только в Украине, но и во всем мире. И еще это свидетельство поддержки украинцев международными партнерами, которые все годы полномасштабной войны подставляют нам дружеское надежное плечо. И одновременно это большая ответственность, чтобы сохранить единство для того, чтобы победило добро и справедливость.

И поэтому наша борьба продолжается.

Ассоциация «Независимые региональные издатели Украины» поддерживает более 150 независимых региональных медиа по всей стране. В течение всех лет полномасштабной войны команда направляет все свои усилия, чтобы сохранить голоса медиа в разных уголках страны – как на линии фронта, где редакции разрушены до основания, а журналисты продолжают работать в оккупации, доставляют печатную газету под постоянными артиллерийскими обстрелами и «охотой» вражеских дронов, так и в центре или на западе страны, которые, несмотря на территориальную удаленность от линии фронта, тоже страдают от ракетных ударов россиян по гражданской и критической инфраструктуре.

Среди инициатив Ассоциации – страхование медийщиков, тренинги безопасности, запуск кризисных программ финансовой поддержки, учебные воркшопы, вебинары и обмен опытом с международными коллегами, поддержка медийниц, которые фактически продолжают держать все на своих плечах, техническое обеспечение и т.д.