Напомним, украинская независимая пресса стала лауреатом престижной международной премии Golden Pen of Freedom 2025 Award – ежегодной награды за свободу печати. От имени украинского журналистского сообщества эту почетную награду приняла исполнительный директор АНРВУ Оксана Бровко.

“С невероятной гордостью после своей речи я пригласила моих коллежанок из 15 украинских региональных медиа на сцену, чтобы разделить все эти аплодисменты зала стоя именно с теми, благодаря кому мы имеем возможность сегодня слышать голос правды.

Все аплодисменты огромного зала во время награждения высшей профессиональной наградой Golden Pen Award — Золотое перо свободы — для всех нас”, — написала Оксана Бровко в Фейсбук.

«Одесская Жизнь» также входит в Ассоциацию Независимые Региональные Издатели Украины, гордится своим участием в работе организации и прилагает максимум усилий, чтобы пользователи получали правдивую и актуальную информацию о жизни Одессы, Одесской области и нашей страны.

Приводим полное выступление Оксаны Бровко:

«Спасибо. Сегодня я стою здесь — с дрожью в голосе и большой ответственностью в сердце.

Эта награда — не обо мне. Она — обо всех, кто продолжает писать, снимать, передавать правду, даже когда рядом падают ракеты.

Это был 1957 год. Моя прабабушка Степанида Бровко отправила письмо в Кремль, в Москву. Она искала своего мужа, которого арестовали за антисоветскую деятельность 20 лет назад, в 1937-м. Она не знала, что уже через неделю после ареста советские палачи расстреляли его. Она не знала, что никто не скажет ей правду. Она просто не теряла надежды.

Мой прадед работал на железнодорожной станции в маленьком селе в Запорожской области.

Поколениями наша семья жила там, с XVIII века. Сегодня — село оккупировано Россией.

Сейчас другие жены других арестованных, пленных или пропавших без вести украинцев пишут те же письма в поисках своих мужей. Они ищут их имена или лица на фотографиях в российских Telegram-каналах, вглядываются в списки тел, возвращенных во время обмена военнопленными.

Почти 90 лет спустя такая же трагедия произошла с моей коллегой — украинской журналисткой Викторией Рощиной. Она поехала на оккупированные территории, чтобы задокументировать жизнь под российской оккупацией. В 2023 году ее незаконно арестовали, пытали электрическим током, кололи ножом, ее вес упал до 30 килограммов. Затем она исчезла. Только в феврале этого года семья получила ее тело из России.

Ничего не изменилось. Ничего не изменится, пока россия существует в своем нынешнем виде.

Я приехала к вам из страны, где журналистика — это не просто профессия. Это способ выжить. Я стою здесь, потому что выжила. Но это не значит, что я в безопасности.

В Украине даже тишина — временная. И именно тишина пугает больше всего. Потому что журналистика во время войны — это уже не про заголовки. Это — о том, чтобы держаться за саму жизнь.

Позвольте показать вам, как выглядят наши «новости»:

«Без него мы бы сгорели» — школьник из Сум спасает людей во время обстрела.

Детей вывозят в российские лагеря для принудительного перевоспитания.

Черно-белые мешки для тел: волонтер делится самыми тяжелыми моментами своей работы.

Это — реальные заголовки украинских местных газет, напечатанных в прошлом месяце. За каждым из них — не просто текст, а разрушенная жизнь, уничтоженный дом.

Мы боремся не только за территорию. Мы боремся за право называть вещи своими именами.

Это — война.

Это — российские преступления.

Это — независимая Украина.

Мы — украинцы.

Я стою здесь — не одна. Я стою вместе с сотнями украинских журналистов: теми, кто продолжает работать. Теми, кто в заключении. Теми, кого убили. И теми, кого до сих пор не нашли.

Вы часто спрашиваете меня: «Как вы выдерживаете все это?» Мой ответ очень прост: мы пишем не потому что мы смелые. Мы пишем, потому что молчать — невозможно. Мы сохраняем память о том, кем мы являемся — для себя и для мира.

Я не просто глава медиааассоциации. Я — мама четырех детей, которые растут в войне.

Женщина, которая каждое утро проверяет маршрут вражеских дронов, прежде чем отпустить детей в школу. И каждый день спрашивает себя: что будет, если для нас завтра не наступит?

В первые дни вторжения мне не писали «Привет». Мне писали: «В мой дом попала ракета. Куда бежать?», “Я сбежала из оккупации. Что дальше?”

Вместе с коллегами мы эвакуировали редакции. Искали бронежилеты — не для фронта, а для журналистов. Starlink — не для армии, а для новостей. Обеспечивали жилье, технику, финансирование. Искали бумагу и завозили ее в страну — чтобы медиа могли продолжать печататься.

Каждую редакцию мы спасали как точку сопротивления. Потому что там, где молчит журналист — начинает говорить оккупант. И за это право говорить — мы платим ежедневно.



За последние три года в Украине: 332 медиа прекратили работу, 97 журналистов погибли — 12 из них во время работы, более 30 медийщиков остаются в заключении.

Пока журналист в Лондоне пишет о новом музее — журналистка в Сумах бежит на место ракетного удара. Пока ведущая в Осло анализирует выборы — редактор в Краматорске, без света и интернета, пытается выпустить завтрашний номер. Это — разные реальности. Но общая ответственность.

В мире, где дезинформация распространяется быстрее, чем правда, где машины имитируют человеческий голос и лицо настоящая журналистика становится нашей последней линией обороны.

Сегодня война в Украине. Завтра она может быть в вашей стране. И снова первыми скажут правду журналисты. И снова они станут мишенью. Поэтому журналистика должна быть готовой — везде. И защищенной — везде.

Недавно мы говорили с Любой, 20-летним военным репортером из Сумщины. Она сказала: «FPV-дроны летают над нами постоянно. Мой шлем привлекает их внимание. Я его снимаю — чтобы выжить».

Вот как выглядит журналистика в Украине.

Именно поэтому эта награда — не победа. Это — ответственность.

Накануне я размышляла о цитатах украинских лидеров, которые могла бы использовать сегодня. Но выбрала строку из души Украины — из гимна:

Душу и тело мы положим

За нашу свободу.

И именно за это мы боремся как медиаорганизация. Мы поддерживаем сотни локальных независимых редакций, чтобы украинцы выживали не только как личности, а как нация.

Мы не кормим тела — мы кормим разум. Мы не воюем с солдатами — мы боремся с пропагандой и дезинформацией. Мы публикуем независимые новости. А это и есть то, что формирует сознание свободной нации.

Свобода не передается по наследству. Она не падает с неба. За нее нужно бороться — каждый день. Каждым словом. Каждым выбором. Иногда — ценой собственной жизни. Украина это доказывает.

Сегодня, как никогда, нам нужны сильные, ясные, солидарные голоса — ваши голоса.

Спасибо, что вы с нами».