Как сообщают в АНРВУ, украинские журналисты («Rescuing Freedom: The Campaign to Save Ukrainian Regional Journalism») получили полное признание сразу в четырех категориях, включая титулы «Лучший европейский проект» и «Лучший мировой проект».

Церемония награждения прошла в Edison Ballroom в Нью-Йорке. В общей сложности INMA отметила 40 лауреатов первого места в 20 категориях, посвященных инновациям в медиа: от подписок и рекламы до искусственного интеллекта и редакционной трансформации.

В этом году конкурс собрал 839 заявок от 286 медиарендов из 49 стран мира. В финал вышли 198 проектов, которые оценивало международное жюри из 60 медиаэкспертов из 26 стран.

Ранее АНРВУ попала в число 200 финалистов одной из самых престижных медиапремий мира – INMA Global Media Awards.

По словам директора АНРВУ Оксаны Бровко, победа украинской инициативы стала символом международного признания роли независимой региональной журналистики во время войны.

«За 11 лет войны в Украине мы поняли, что солидарность – это не просто слово», – добавила она.

«Компания «Rescuing Freedom: The Campaign to Save Ukrainian Regional Journalism» получила полное признание в четырех категориях, среди которых – Лучший европейский проект и Лучший мировой проект – самые высокие награды INMA. Это не просто победа – это подтверждение того, насколько важна работа украинских независимых медиа и насколько важна солидарность коллег! Сеть поддержки, которую мы в Ассоциации «Независимые региональные издатели Украины» построили, стала возможной благодаря солидарности медиаменеджеров из 13 стран мира. Без поддержки очень сложно было бы сохранять независимую прессу в стране. Спасибо INMA за признание. Спасибо всем коллегам, что стоите рядом с нами. Сильнее – вместе», – написала Оксана Бровко на своей странице в Facebook.

Также она добавила, что этих наград не было бы без двух составляющих – крепкой команды Ассоциации, готовой работать в любых условиях, и всех людей из разных уголков мира, которые с готовностью откликаются на призывы о помощи региональным медиа.

Напомним, ранее украинская независимая пресса стала лауреатом престижной международной премии Golden Pen of Freedom 2025 Award («Золотое перо свободы 2025») – ежегодной награды за свободу печати, которую с 1961 года присуждает Всемирная газетная и новостная ассоциация World Association of News Publishers (WAN-IFRA).

Также отметим, что отметить, что членом Ассоциации уже много лет выступает и информационное агентство ЦЕНТР МЕДИА, куда входят газета и сайт «Одесская Жизнь».

Фото с сайта АНРВУ