Об этом сообщили сегодня, 6 мая, на сайте Верховной Рады.

«Это высокое отличие, врученное на открытии Всемирного конгресса новостных медиа в Кракове, – признание мужества, профессионализма и преданности украинских медийщиков, которые, несмотря на войну и опасность, ежедневно защищают правду и доносят ее до общества и мира.

Спасибо каждому, кто держит информационный фронт! Ваша преданность свободе слова и журналистской этике – пример для всего мира!», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что Комитет по свободе слова и в дальнейшем будет поддерживать независимые медиа, защищать права журналистов и способствовать развитию свободы слова в Украине.

Напомним, издание «Одесская жизнь» входит в украинское журналистское сообщество – Ассоциацию «Независимые региональные издатели Украины» (АНРВУ). Мы гордимся своим участием в работе организации и прилагаем максимум усилий, чтобы пользователи получали правдивую и актуальную информацию о жизни Одессы, Одесской области и нашей страны.