Ключевые моменты:

На трассе М-15 Одесса – Рени проводят работы по улучшению проездного состояния дороги.

Возле села Паланка 19 и 20 мая организовали реверсивное движение.

В районе села Маяки реверсивный режим будет действовать 21 и 22 мая.

Водителей просят учитывать возможные заторы и заранее планировать маршрут.

Как сообщили сегодня в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, на транзитном участке трассы М-15 Одесса – Рени в направлении Бухареста стартовали дорожные работы по эксплуатационному содержанию дороги.

Дорожники приводят в порядок проезжую часть, из-за чего пропускная способность трассы временно снизится.

Ремонтные бригады работают в два этапа на разных локациях. Первые два дня, 19 и 20 мая, ограничения действуют на транзитном участке дороги в районе села Паланка. Здесь транспорт пропускают по очереди в реверсивном режиме.

Сразу после этого, ориентировочно 21 и 22 мая, дорожники переместятся в район села Маяки. На этом участке трассы М-15 также будут латать дорожное покрытие, поэтому водителям снова придется двигаться по реверсивной схеме.

Справка «Одесской жизни»:

Реверсивное движение – это организация дорожного движения, при которой направление движения по одной или нескольким выделенным полосам может меняться на противоположное с целью увеличить пропускную способность дороги. Полосы «открывают» в ту сторону, где в данный момент времени идет основной поток машин. Направление потока задается специальными реверсивными светофорами (с зеленой стрелкой и красным крестом) и знаками.

Начало ремонтных зон ведомство обозначило соответствующими дорожными знаками. Служба восстановления просит автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием, учитывать возможные задержки и планировать свои поездки заранее.

О полном завершении работ и открытии свободного проезда дорожники обещают сообщить дополнительно.

