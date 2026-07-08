Ключевые моменты:

У Одесского горсовета прошла акция в поддержку моратория на русский язык в публичном пространстве.

Депутаты рассматривают соответствующий проект решения во время 53-й сессии горсовета.

Инициативу внесла депутат Ольга Квасьницкая.

В случае принятия моратория будет действовать до завершения оккупации украинских территорий.

Ограничения могут относиться к русскоязычной музыке, фильмам, представлениям, литературе и другому культурному контенту.

Какой запрет могут быть приняты

У здания Одесского городского совета прошла акция с участием представителей общественных организаций, которые выразили поддержку введению моратория на использование русского языка в публичном пространстве города.

Напомним, что соответствующий проект решения внесла на рассмотрение депутат Ольга Квасьницкая. Документ должны рассмотреть депутаты во время 53-й сессии Одесского городского совета VIII созыва, которая проходит прямо сейчас.

Организаторы акции подчеркивают, что именно общественная активность способствует переменам в городе и призывают одесситов поддержать сохранение украинского публичного пространства не только словами, но и конкретными действиями.

К слову, если инициативу поддержат, ограничения на использование любой русскоязычной продукции в публичном пространстве будут действовать до завершения оккупации украинских территорий.

Следует отметить, что ограничения могут распространиться на музыку, фильмы, театральные представления, литературу и другой культурный контент на русском языке. Мораторий касается только публичного пространства: улиц, парков, общественного транспорта, коммунальных учреждений, учреждений образования и культуры. Частное общение и использование русскоговорящего контента дома под ограничения не попадают.

Читайте также: На каком языке говорит Буджак: переходит ли юг Одесской области на украинский