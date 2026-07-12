Ключевые моменты:

Специалисты проверили качество морской воды у пляжей Одессы и Черноморска.

Анализы показали, что вода соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям.

После дождей и других природных факторов ситуация может измениться.

Специалисты проверили качество морской воды у пляжей Одессы и Черноморска. По результатам лабораторных исследований вода соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

Как сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней, пробы морской воды отобрали 10 июля в рамках планового мониторинга состояния окружающей среды.

Исследования провели на пляжах Одессы – «Отрада», «Лузановка», «Аркадия», «Дельфин», а также у 10-й, 13-й и 16-й станций Большого Фонтана. Кроме того, проверили воду на Центральном пляже Черноморска.

По результатам анализа специалисты не выявили отклонений: морская вода на проверенных участках соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

При этом в центре контроля и профилактики болезней отмечают, что ситуация может меняться под влиянием природных факторов. В частности, после сильных дождей качество воды может ухудшаться, поэтому специалисты продолжают мониторинг.

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