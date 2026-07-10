Ключевые моменты:

  • Абрикосы и персики продают от 60 гривен за килограмм
  • Малина остается самой дорогой сезонной ягодой
  • Арбузы уже стоят от 45 гривен за килограмм

Какие цены сейчас на главном рынке Одессы? Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на Привозе, пообщалась с продавцами и узнала, сколько сегодня стоят овощи, фрукты, ягоды, мясо, рыба и молочные продукты.

Какая реклама на Привозе самая лучшая?

Привоз 9 июля

На Привозе даже жара не может остановить разговоры. Здесь всегда найдется повод пошутить, поспорить или услышать совет, о котором никто не просил. Покупатели неспешно ходят между рядами, присматриваются к фруктам, а продавцы уже издалека приглашают попробовать самое лучшее.

Иногда одна случайная фраза превращается в маленький спектакль.

— Добрый день! А абрикосы сладкие?

— Настолько сладкие, что соседка вчера купила килограмм, а сегодня пришла еще за двумя.

— Это реклама или правда?

— На Привозе лучшая реклама — когда люди возвращаются.

— Тогда взвесьте мне килограмм. Проверим вашу репутацию.

— Проверяйте. Если улыбнетесь после первого абрикоса — значит, я не преувеличивал.

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Привоз 9 липня
Привоз 9 липня
Привоз 9 липня
Привоз 9 липня
Привоз 9 липня
  • картофель — 20–35 грн;
  • лук — 25–40 грн;
  • помидоры — 50–160 грн;
  • свекла — 25–50 грн;
  • кабачки — 30–70 грн;
  • огурцы — 30–70 грн;
  • сладкий перец — 50–100 грн;
  • баклажаны — 50–100 грн;
  • капуста — 30–40 грн;
  • чеснок — 100–140 грн;
  • морковь — 25–40 грн;
  • редис — 25–30 грн;
  • зеленый горошек — 50–60 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

Привоз 9 июля

  • яблоки — 30–60 грн;
  • груши — 35–70 грн;
  • бананы — 60–70 грн;
  • грейпфруты — 60–100 грн;
  • гранаты — 180–230 грн;
  • лимоны — 80–130 грн;
  • виноград — 50–100 грн;
  • хурма — 90–180 грн;
  • апельсины — 50–110 грн;
  • клубника — 80–130 грн;
  • черешня — 50–120 грн;
  • вишня — 50–120 грн;
  • абрикосы — 60–90 грн;
  • персики — 60–90 грн;
  • сливы — 50–80 грн;
  • малина — 200–220 грн;
  • арбузы — 45–50 грн;
  • дыни — 80–95 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза

Привоз 9 июля

  • яйца (десяток) — 32–90 грн;
  • брынза — 200–270 грн;
  • сыр — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Привоз 9 липня
Привоз 9 липня
Привоз 9 липня

Говядина и телятина:

  • задняя часть — 250–270 грн;
  • телячья шея — 200–250 грн;
  • ребра — 130–180 грн.
  • антрекот — 180–250 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 200–260 грн;
  • шея — 280–300 грн;
  • лопатка — 220–280 грн;
  • ребра — 210–260 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–280 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз 9 июля

  • толстолобик — 50–100 грн;
  • караси — 70–100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
  • судак — 150–250 грн;
  • карп — 90–160 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в начале июля: малина по 220 грн стала поводом для шуток

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