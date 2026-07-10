Ключевые моменты:
- Абрикосы и персики продают от 60 гривен за килограмм
- Малина остается самой дорогой сезонной ягодой
- Арбузы уже стоят от 45 гривен за килограмм
Какие цены сейчас на главном рынке Одессы? Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на Привозе, пообщалась с продавцами и узнала, сколько сегодня стоят овощи, фрукты, ягоды, мясо, рыба и молочные продукты.
Какая реклама на Привозе самая лучшая?
На Привозе даже жара не может остановить разговоры. Здесь всегда найдется повод пошутить, поспорить или услышать совет, о котором никто не просил. Покупатели неспешно ходят между рядами, присматриваются к фруктам, а продавцы уже издалека приглашают попробовать самое лучшее.
Иногда одна случайная фраза превращается в маленький спектакль.
— Добрый день! А абрикосы сладкие?
— Настолько сладкие, что соседка вчера купила килограмм, а сегодня пришла еще за двумя.
— Это реклама или правда?
— На Привозе лучшая реклама — когда люди возвращаются.
— Тогда взвесьте мне килограмм. Проверим вашу репутацию.
— Проверяйте. Если улыбнетесь после первого абрикоса — значит, я не преувеличивал.
А что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 20–35 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 50–160 грн;
- свекла — 25–50 грн;
- кабачки — 30–70 грн;
- огурцы — 30–70 грн;
- сладкий перец — 50–100 грн;
- баклажаны — 50–100 грн;
- капуста — 30–40 грн;
- чеснок — 100–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- редис — 25–30 грн;
- зеленый горошек — 50–60 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–100 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 50–100 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 50–110 грн;
- клубника — 80–130 грн;
- черешня — 50–120 грн;
- вишня — 50–120 грн;
- абрикосы — 60–90 грн;
- персики — 60–90 грн;
- сливы — 50–80 грн;
- малина — 200–220 грн;
- арбузы — 45–50 грн;
- дыни — 80–95 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза
- яйца (десяток) — 32–90 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- сыр — 100–200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина и телятина:
- задняя часть — 250–270 грн;
- телячья шея — 200–250 грн;
- ребра — 130–180 грн.
- антрекот — 180–250 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200–260 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 220–280 грн;
- ребра — 210–260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–280 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50–100 грн;
- караси — 70–100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–160 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в начале июля: малина по 220 грн стала поводом для шуток
Фото автора