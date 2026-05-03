Ключевые моменты:

Труханов заявил о существовании «теневого Кабмина», влияющего на решения власти.

Он считает, что его отстранение связано с кулуарными договорённостями и манипуляциями.

Политик сообщил о намерении отстаивать свою позицию в Верховном суде.

«Пленки Миндича» и заявления Труханова

Бывший мэр Одесса Геннадий Труханов выступил с публичным обращением, в котором прокомментировал так называемые «пленки Миндича» — записи, которые, по его словам, свидетельствуют о существовании неформального центра влияния на государственные решения.

По утверждению политика, речь идет о квартире на улице Грушевского, где якобы проходят встречи с участием чиновников и принимаются решения, связанные с распределением государственных ресурсов и кадровыми назначениями.

«Там работает теневой Кабинет Министров нашей страны. Туда, как на доклад начальнику, ходят официальные министры. Там, за закрытыми дверями, какая-то мерзость делит государственные миллиарды и кулуарно назначает высших должностных лиц», — заявил Труханов.

По его словам, такие структуры могут влиять не только на общегосударственную политику, но и на управление крупными городами, включая Одессу.

Он также прокомментировал введение военной администрации и решения, касающиеся его статуса, отметив, что считает их результатом кулуарных договорённостей и недостоверной информации, представленной высшему руководству страны.

«Когда я публично обращался к Президенту, я говорил, что его могли просто ввести в заблуждение. Теперь пазл окончательно сложился. Эти кулуарные решения и их партнеры во властных кабинетах подсунули Главе государства сфабрикованную информацию. Они использовали Президента, чтобы его руками подписать незаконный указ, устранить меня и расчистить путь к рейдерскому захвату Одессы», — говорит экс-мэр.

По словам Труханова, он уже обратился в судебные инстанции и намерен отстаивать свою позицию в Верховный Суд.

В завершение обращения Труханов подчеркнул, что считает происходящее попыткой политического давления и заявил о готовности продолжать борьбу за свои права.

Новая часть «пленок Миндича»: что известно

В сети появилась новая часть так называемых «пленок Миндича», на которых, по утверждениям ряда политиков, могут быть зафиксированы разговоры с участием бизнесмена Тимур Миндич и секретаря Совет национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Записи 1 мая обнародовал народный депутат Ярослав Железняк на своем YouTube-канале, а также их распространил нардеп Алексей Гончаренко.



По словам Железняка и Гончаренко, на опубликованных материалах собеседники обсуждают кадровые назначения в правительстве, возможных кандидатов на ключевые должности и ряд политических решений. Нардепы также предполагают, что записи могли стать доступными благодаря стороне защиты фигурантов дела или их окружению.

