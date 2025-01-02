Загорелась стиральная машина и рухнула стена: в результате чрезвычайного происшествия в Одессе пострадал ребенок (фото)

Сегодня, 2 января, в Хаджибейском районе Одессы в 5-ти этажном жилом домае по улице Ивана и Юрия Лип произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал 11-летний мальчик.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Сообщается, что пожарные прибыли на вызов о пожаре, который вспыхнул в квартире на 3-м этаже. Загорелась стиральная машина.
Во время обследования квартиры спасатели установили разрушение межкомнатной перегородки и повреждения стен в рядом расположенных двух квартирах.
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В результате происшествия пострадал мальчик, 2013 года рождения. Его передали медикам.
Что именно стало причиной таких разрушений, спасатели не сообщили.
На месте работает опытно-испытательная лаборатория для установления причин чрезвычайного происшествия. А также психологи ГСЧС, которые оказывали помощь местным жителям.