Ключевые моменты:

За сутки свет вернули 320 тыс. семей в 558 населённых пунктах.

Без электроснабжения остаются 33,1 тыс. клиентов в 176 городах и селах.

Аварийные бригады ДТЭК работают круглосуточно.

По данным ДТЭК «Одесские электросети», за прошедшие сутки, 31 января, энергетики восстановили электроснабжение в домах около 320 тысяч семей в 558 населенных пунктах Одесской области, оставшихся без света из-за непогоды.

Однако ситуация остается сложной. По состоянию на 10:00 1 февраля, без электроснабжения все еще оставались 33,1 тыс. клиентов в 176 селах и городах региона.

Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в трех районах:

Березовском;

Белгород-Днестровском;

Одесском.

В компании отмечают, что аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома.

