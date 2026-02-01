Ключевые моменты:
- За сутки свет вернули 320 тыс. семей в 558 населённых пунктах.
- Без электроснабжения остаются 33,1 тыс. клиентов в 176 городах и селах.
- Аварийные бригады ДТЭК работают круглосуточно.
По данным ДТЭК «Одесские электросети», за прошедшие сутки, 31 января, энергетики восстановили электроснабжение в домах около 320 тысяч семей в 558 населенных пунктах Одесской области, оставшихся без света из-за непогоды.
Однако ситуация остается сложной. По состоянию на 10:00 1 февраля, без электроснабжения все еще оставались 33,1 тыс. клиентов в 176 селах и городах региона.
Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в трех районах:
- Березовском;
- Белгород-Днестровском;
- Одесском.
В компании отмечают, что аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет во все дома.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как будут действовать сегодня графики отключений света в Одесской области.
Спросить AI: