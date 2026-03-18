В Одесской области с 18 марта действуют почасовые графики отключений электроснабжения.

В Одессе графики пока не применяются — выключения в городе зависят от ремонтных работ.

В Одессе графики не применяются, только в области

С 12:00 по Одесской области начинают действовать стабилизационные отключения по графику, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Как сообщили в компании Укрэнерго, в результате дроновых атак на энергообъекты и обстрелы в прифронтовых регионах – на утро 18 марта есть новые обесточивания в Харьковской, Донецкой, Николаевской и Черниговской областях. Там, где это позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.

Энергетики рекомендуют жителям следить за свежими обновлениями и проверять текущие графики на официальных каналах компании.

Где проверить актуальные графики и отключения

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber ;

в чат-боте в Telegram .

Напомним, 18 марта, в Одессе пройдут срочные ремонтные работы до 17:00. Частично без света останутся Хаджибейский и Киевский районы. Также возможны кратковременные отключения в Киевском и Приморском районах

Читайте также: Месяц или несколько? Почему сроки запуска электротранспорта в Одессе вызывают сомнения.