Ключевые моменты:

Без света остаются более 300 тысяч семей в пяти районах области;

Повреждены десятки линий электропередачи и тысячи подстанций;

Восстановительные работы осложняют ветер, снег и плохие дороги.

Отключения света в Одессе и области 31 января

По данным компании ДТЭК Одесские электросети, по состоянию на утро 31 января из-за неблагоприятных погодных условий были обесточены 97 высоковольтных линий и около 2,6 тысячи трансформаторных подстанций разных классов напряжения.

В результате без электроэнергии остались более 300 тысяч семей в пяти районах Одесской области.

Энергетики уже восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет бытовым потребителям там, где позволяет техническое состояние сетей.

Ситуацию осложняют последствия обстрелов и сложные погодные условия. Штормовой ветер вызывает раскачивание и повреждение проводов, а заснеженные и размытые дороги в полях мешают проезду спецтехники, которая нередко застревает.

В ДТЭК отмечают, что понимают недовольство жителей Одессы и Одесского района, которые уже вторые сутки остаются без электричества. Также известно о семьях в других районах области, где света нет уже несколько дней из-за масштабных последствий стихии.

Напомним, кроме локальных аварий, сегодня произошел масштабный сбой в энергосистеме Украины: одновременно отключились линия электропередачи 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линия 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадным отключениям в сети и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, свет жителям Одесской области уже начали восстанавливать.

Энергетики работают круглосуточно и без выходных, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всем потребителям.