Эксперименты агрономов в Одесской области: 9 предприятий засевают поля необычным растением

По словам Кипера, на Оещине девять предприятий изъявили желание засеять экспериментальные поля с хлопчатником. Общая площадь полей — чуть более 5 га.

Состояние посевов разное — все зависит от зоны, где его выращивают. На полях орошения посевы лучше, чем на богаре.

Ранее Зеленский подписал закон о распространении сортов хлопчатника в Украине, который предусматривает упрощение его ввоза и обращения на территории Украины.

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