Выращивание миндаля не требует много усилий. Растение неприхотливо к составу почвы, отличается высокой силой роста, быстро адаптируется на новом месте.

Эта культура демонстрирует устойчивость к засухе, характерной для региона, а также способна выдерживать обильные осадки и град.

В отличие от черешни и абрикоса, которые в неблагоприятных условиях теряют до 70% урожая, миндаль отличается стабильностью и высокой рентабельностью. Кроме того, он не требует обязательного орошения и химической обработки для поддержания урожайности.

О преимуществах выращивания миндаля изданию «Південь сьогодні» рассказал агроном Владимир Балабан — владелец плодовых садов.

Однако выращивание миндаля связано и с рисками, среди которых — деятельность недобросовестных продавцов саженцев.

О том, к каким последствиям приведет изменение климата Одесщины и сможет ли к нему приспособиться сельское хозяйство региона, читайте в нашей статье: Большая суша и температурные рекорды: выживет ли сельское хозяйство Одесчины?

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