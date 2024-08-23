Хлопок на Одесчине: первые успехи эксперимента аграриев для оборонной промышленности

В Одесской области продолжается эксперимент по выращиванию хлопчатника, который аграрии проводят для нужд оборонных целей. Зачем это растение военным, как проходит эксперимент и какие у него перспективы, рассказали в прямом эфире телемарафона «Единые новости».

Напомним, в марте 2024 года в Одесской области начался эксперимент по выращиванию хлопчатника. Тогда девять аграрных предприятий засеяли почти 120 кг семян хлопчатника на тестовых участках площадью от 0,2 до 0,5 га суммарной площадью около 5 га.

Прежде всего это растение нужно для оборонных целей для производства пороха, который делают из хлопковой целлюлозы. сейчас это дефицитный товар не только в Украине, но и во всем мире. Если одесские аграрии смогут овладеть этим растением, можно будет масштабировать этот проект и создавать собственное производство пороха.

Первые результаты на полях

Первые результаты эксперимента по выращиванию хлопчатника в Украине оказались обнадеживающими. Андрей Бутенко, руководитель одного из фермерских хозяйств, участвующих в проекте, поделился положительными наблюдениями. На экспериментальном участке площадью 0,2 га, где применяется капельное орошение, растения достигли высоты 50 см. Интересно, что аномальная жара, вызванная климатическими изменениями, неожиданно способствовала развитию культуры.

Бутенко отметил различные стадии развития растений: от белых цветков, символизирующих начало цветения, до фиолетовых, которые указывают на завершение этого процесса и формирования коробочек с будущим урожаем.

Успех наблюдается не только на отдельном участке. Все десять исследовательских полей в разных регионах страны демонстрируют обнадеживающие результаты. Даже на участках без искусственного орошения, несмотря на экстремальные погодные условия, растения достигли полуметровой высоты и вступили в фазу цветения.

Степан Чернявский, заместитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, подчеркнул актуальность проекта в контексте глобальной проблемы производства снарядов. Он отметил, что эта проблема касается не только Украины, но и других стран.

Учитывая это, международные партнеры предоставили Украине возможность экспериментировать с пятью сортами хлопчатника европейской и турецкой селекции. Андрей Кравченко, заместитель директора департамента аграрного развития Министерства аграрной политики Украины, очертил основные задачи исследования: определить пригодность культуры к выращиванию в украинских условиях, оценить потенциальную урожайность и исследовать возможность использования полученного сырья для производства пороха.

Этот амбициозный проект не только открывает новые перспективы для аграрного сектора Украины, но и может иметь стратегическое значение для укрепления обороноспособности страны.