Новости Одессы и Одесской области

Хлопок на Одесчине: первые успехи эксперимента аграриев для оборонной промышленности

Хлопок на Одесчине: первые успехи эксперимента аграриев для оборонной промышленности

В Одесской области продолжается эксперимент по выращиванию хлопчатника, который аграрии проводят для нужд оборонных целей. Зачем это растение военным, как проходит эксперимент и какие у него перспективы, рассказали в прямом эфире телемарафона «Единые новости».

В Одесской области продолжается эксперимент по выращиванию хлопчатника, который аграрии проводят для нужд оборонных целей. Зачем это растение военным, как проходит эксперимент и какие у него перспективы, рассказали в прямом эфире телемарафона «Единые новости».

Напомним, в марте 2024 года в Одесской области начался эксперимент по выращиванию хлопчатника. Тогда девять аграрных предприятий засеяли почти 120 кг семян хлопчатника на тестовых участках площадью от 0,2 до 0,5 га суммарной площадью около 5 га.

Прежде всего это растение нужно для оборонных целей для производства пороха, который делают из хлопковой целлюлозы. сейчас это дефицитный товар не только в Украине, но и во всем мире. Если одесские аграрии смогут овладеть этим растением, можно будет масштабировать этот проект и создавать собственное производство пороха.

Первые результаты на полях

Первые результаты эксперимента по выращиванию хлопчатника в Украине оказались обнадеживающими. Андрей Бутенко, руководитель одного из фермерских хозяйств, участвующих в проекте, поделился положительными наблюдениями. На экспериментальном участке площадью 0,2 га, где применяется капельное орошение, растения достигли высоты 50 см. Интересно, что аномальная жара, вызванная климатическими изменениями, неожиданно способствовала развитию культуры.

Бутенко отметил различные стадии развития растений: от белых цветков, символизирующих начало цветения, до фиолетовых, которые указывают на завершение этого процесса и формирования коробочек с будущим урожаем.

Успех наблюдается не только на отдельном участке. Все десять исследовательских полей в разных регионах страны демонстрируют обнадеживающие результаты. Даже на участках без искусственного орошения, несмотря на экстремальные погодные условия, растения достигли полуметровой высоты и вступили в фазу цветения.

Степан Чернявский, заместитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики, подчеркнул актуальность проекта в контексте глобальной проблемы производства снарядов. Он отметил, что эта проблема касается не только Украины, но и других стран.

Учитывая это, международные партнеры предоставили Украине возможность экспериментировать с пятью сортами хлопчатника европейской и турецкой селекции. Андрей Кравченко, заместитель директора департамента аграрного развития Министерства аграрной политики Украины, очертил основные задачи исследования: определить пригодность культуры к выращиванию в украинских условиях, оценить потенциальную урожайность и исследовать возможность использования полученного сырья для производства пороха.

Этот амбициозный проект не только открывает новые перспективы для аграрного сектора Украины, но и может иметь стратегическое значение для укрепления обороноспособности страны.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • В Одессе проверят психиатрическую больницу, где военный объявил голодовку
    В Одессе проверят психиатрическую больницу, где военный объявил голодовку

    Комиссия департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации должна проверить всю информацию, а также выяснить причины, по которым пациентов не разместили в надлежащих условиях. Причиной тому стало видеообращение боевого медика Петра Конопли 21 августа. Там он объявил голодовку из-за ужасных условий пребывания и некачественной пищи.

    ПОДРОБНЕЕ
  • ВСУ готовятся войти в Приднестровье? — комментарии экспертов
    ВСУ готовятся войти в Приднестровье? — комментарии экспертов

    18 августа 2024 года в соцсетях появилась информация, что Вооруженные силы Украины готовятся зайти на территорию Приднестровья. “Одесская Жизнь” собрала мнения экспертов, возможно ли открытие “Приднестровского фронта” в Одесской области.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Помощники ветеранов появятся в громадах Одесской области
    Помощники ветеранов появятся в громадах Одесской области

    В громадах области вводят должности «помощников ветеранов». Об этом сообщила и.о. директора департамента социальной и семейной политики Одесской ОГА Светлана Назаренко на брифинге, проходившем на минувшей неделе.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Бронирование через Дію: сколько отсрочек получено за неделю в Одесской области
    Бронирование через Дію: сколько отсрочек получено за неделю в Одесской области

    Сервис электронного бронирования заработал на портале «Дія» для категорий критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. В Минцифре сообщили, что всего за неделю бронь от призыва получили более 55 тысяч специалистов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Добровольная мобилизация: чем занимаются центры рекрутинга и чем отличаются ТЦК
    Добровольная мобилизация: чем занимаются центры рекрутинга и чем отличаются ТЦК

    Пока в обществе обсуждают очередные скандалы на фоне ТЦК и со страхом ждут усиления мобилизации после окончания срока обновления военно-учетных данных, «Одесская жизнь» хочет рассказать о направлении рекрутинг в ВСУ. Что это такое? Это процесс добровольного привлечения граждан в войска на выбранную специальность по контракту. Не так давно в Украине начали приобретать популярность рекрутские центры, часть которых открылась и в Одессе. Чем отличается рекрутинг от ТЦК, и почему это направление называют «добровольная мобилизация», объясняет полковник и начальник центра рекрутинга Военно-морских сил ВСУ — Виктор Самохин.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua