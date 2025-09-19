Ключевые моменты:

Президент Украины заявил об освобождении семи населенных пунктов и 160 квадратных километров в районе Покровска и Доброполья.

За сутки на фронте произошло 223 боевых столкновения, самые ожесточённые — на Покровском направлении.

Враг нанёс 71 авиаудар, применил 4672 дрона-камикадзе и более 5000 раз обстрелял позиции ВСУ и населённые пункты.

Наши военные поразили командный пункт, склад боеприпасов и места сосредоточения сил и техники оккупантов; потери РФ составили около 1150 человек и десятки единиц техники.

Кроме того, украинский спецназ ударил по базе 810-й бригады морской пехоты РФ в Курской области, уничтожив склады с боеприпасами и технику.

Зеленский сообщил о контрнаступлении ВСУ под Покровском

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 сентября, заявил, что украинским военным в результате контрнаступательной операции удалось освободить около 160 квадратных километров территории и семь населенных пунктов на Донецком направлении, в районе Покровска, в районе Доброполья.

Семь населенных пунктов на направлении освобождены, еще девять – очищены от российского присутствия. в плен взяты более 100 российских бойцов. Такие данные привел главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Зеленский отметил, что потери российских сил только на Покровском направлении за последние недели составили около 1300 убитыми.

Читайте также: Война, день 1303: удар по железной дороге и бои за Купянск

Враг несет значительные потери

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения.

На Покровском направлении украинские подразделения наносят противнику ощутимые потери и срывают планы его наступательной операции. За сутки наши защитники отразили 87 атак оккупантов в районах населённых пунктов Шаховое, Владимировка, Новое Шаховое, Новоекономичное, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Ореховое, Дачное, а также в направлении Вольного, Червоного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки и Филии.

По уточнённым данным, накануне враг нанёс по территории Украины 71 авиаудар, сбросив 131 управляемую авиабомбу. Также применил 4672 дрона-камикадзе и совершил 5017 обстрелов, включая 93 — из РСЗО.

Силы обороны в ответ поразили командный пункт, склад боеприпасов и два района сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника.

Потери российских войск за сутки составили около 1150 человек. Кроме того, уничтожены: боевая бронированная машина, 17 артсистем, одна РСЗО, одно средство ПВО, 211 БПЛА оперативно-тактического уровня, 44 автомобиля и 3 единицы спецтехники.

Украинский спецназ ударил по базе российских морпехов в Курской области

В ночь на четверг, 18 сентября, подразделения Сил специальных операций нанесли удары по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области. Об этом сообщили в пятницу, 19 сентября, на странице ССО.

В результате удара были поражены:

база хранения материальных средств;

склады с боеприпасами;

место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

Отметим, что личный состав 810-й бригады морской пехоты причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.