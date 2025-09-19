Ключевые моменты:
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 19-21 сентября.
Во второй половине сентября ждем хороших новостей от метеорологов. И они нам их приносят — в эти выходные тепло вернется в Одессу, а с ним и долгие прогулки у моря и в парках. А мы подобрали ряд событий, так что вы найдете и другие занятия для души.
В библиотеках и книжных магазинах оживают истории — от древних ритуалов до современных романов, от винила до книг, которые объединяют всех в теплой беседе.
Художественные выставки открывают новые смыслы, приглашая посмотреть на тишину и почувствовать живую энергию природы. Детей ждут игры и поиски новых друзей, а тех, кто изучает английский — ждут кинопоказы на языке оригинала.
Настоящая сила Одессы — в ее способности успокаивать, вдохновлять и объединять. Присоединяйтесь!
Что: Пианоморе
Где: Ланжерон, плиты
Когда: 19, 20 сентября, 6:40
Что: Лекции «Публичная история»
Где: Троицкая 49-51, Б-ка Грушевского
Когда: 19 сентября, 10:00 – 12:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В.Фонтана
Когда: 19 сентября, 12:00 – 19:00
Что: От ритуала к десерту. Вкусное путешествие с Ольгой Дзерик
Где: Преображенская, 35, Библиотека N1
Когда: 19 сентября, 16:00
Что: Открытие выставки Валерия Басанца «Тишина»
Где:Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 19 сентября, 16:00
Что: American Movie Night/ Twilight
Где: Греческая 1-я, America House Odesa
Когда: 19 сентября, 18:30
Регистрация
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В.Фонтана
Когда: 18 сентября, 12:00 – 19:00
Что: Открытие выставки «Зеленое сердце» Егора Хора
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 19 сентября, 18:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В.Фонтана
Когда: 20, 21 сентября, 6:40, 18:00
Что: «Винил: музыка, которую можно подержать в руках»
Где: Европейская, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва
Когда: 20 сентября, 15:00
Что: Лекция Дмитрия Жданова «Украинские горизонты Амвросия Ждахи»
Где: Троицкая 49-51, Б-ка Грушевского
Когда: 20 сентября, 15:00
Что: Презентация книги Сергея Задунайского
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 20 сентября, 16:00
Что: Книжный клуб
Где: Дерибасовская, 12, Книжный магазин Есть
Когда: 21 сентября, 14:00
Что: Пианоморе
Где: Ланжерон, плиты
Когда: 21 сентября, 17:00