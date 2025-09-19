Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 19-21 сентября.

Во второй половине сентября ждем хороших новостей от метеорологов. И они нам их приносят — в эти выходные тепло вернется в Одессу, а с ним и долгие прогулки у моря и в парках. А мы подобрали ряд событий, так что вы найдете и другие занятия для души.

В библиотеках и книжных магазинах оживают истории — от древних ритуалов до современных романов, от винила до книг, которые объединяют всех в теплой беседе.

Художественные выставки открывают новые смыслы, приглашая посмотреть на тишину и почувствовать живую энергию природы. Детей ждут игры и поиски новых друзей, а тех, кто изучает английский — ждут кинопоказы на языке оригинала.

Настоящая сила Одессы — в ее способности успокаивать, вдохновлять и объединять. Присоединяйтесь!

Что: Пианоморе

Где: Ланжерон, плиты

Когда: 19, 20 сентября, 6:40



Что: Лекции «Публичная история»

Где: Троицкая 49-51, Б-ка Грушевского

Когда: 19 сентября, 10:00 – 12:00

Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В.Фонтана

Когда: 19 сентября, 12:00 – 19:00



Что: От ритуала к десерту. Вкусное путешествие с Ольгой Дзерик

Где: Преображенская, 35, Библиотека N1

Когда: 19 сентября, 16:00

Что: Открытие выставки Валерия Басанца «Тишина»

Где:Софиевская, пятая, Национальный художественный музей

Когда: 19 сентября, 16:00

Что: American Movie Night/ Twilight

Где: Греческая 1-я, America House Odesa

Когда: 19 сентября, 18:30

Регистрация



Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В.Фонтана

Когда: 18 сентября, 12:00 – 19:00



Что: Открытие выставки «Зеленое сердце» Егора Хора

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 19 сентября, 18:00



Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В.Фонтана

Когда: 20, 21 сентября, 6:40, 18:00



Что: «Винил: музыка, которую можно подержать в руках»

Где: Европейская, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва

Когда: 20 сентября, 15:00

Что: Лекция Дмитрия Жданова «Украинские горизонты Амвросия Ждахи»

Где: Троицкая 49-51, Б-ка Грушевского

Когда: 20 сентября, 15:00



Что: Презентация книги Сергея Задунайского

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 20 сентября, 16:00

Что: Книжный клуб

Где: Дерибасовская, 12, Книжный магазин Есть

Когда: 21 сентября, 14:00



Что: Пианоморе

Где: Ланжерон, плиты

Когда: 21 сентября, 17:00

