Ключевые моменты:

Ночная атака ударных дронов-камикадзе на Одесчину произошла 24 ноября: под угрозой оказались города Измаил, Килия, Рени и Вилково.

Воздушная тревога была объявлена в 23:31, отбой – в 0:18.

Силы ПВО успешно обезвредили часть дронов; в районе Измаила прозвучали взрывы.

Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

После объявления воздушной тревоги в 23:31 стало известно о движении группы дронов с акватории Черного моря в сторону Одесской области.

«БпЛА с акватории Черного моря курсом на Измаильский район Одесщины!» – сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

«Килия, подлетают! Измаил – в укрытие!», – предупредили местные Телеграм-каналы.

И вскоре начали работу силы противовоздушной обороны – в районе Измаила прозвучало не менее двух взрывов.

Предварительно, часть дронов защитники нашего неба успешно обезвредили.

И уже в 0:05 сообщалось, что опасность на данный момент миновала и проводится доразведка.

В 0:18 был дан отбой воздушной тревоги.

Официальная информация о последствиях атаки на момент публикации данной новости не поступала.

Напомним, в ночь на воскресенье, 23 ноября 2025 года, Одесчина пережила очередную вражескую атаку ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, уничтоживших большинство целей, пострадали как объекты энергетики, так и жилые дома мирных граждан.