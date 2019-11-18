Всеукраїнський диктант без помилок написали лише двоє людей

Співорганізаторка диктанту Олена Зелінченко та автор диктанту Олександр підбили підсумки акції Авраменко в ефірі Українського Радіо.

Олена Зелінченко розповіла, що цьогорічний радіодиктант без жодної помилки написали лише двоє учасників, саме вони стали абсолютними переможцями. Для тих, хто припустився незначних помилок, організатори вирішили створити другу та третю номінацію – аналог другого та третього місць.

– Текст виявився складним, лише двоє переможців, – зазначив Олександр Авраменко, – хоча минулого року було аж 311 робіт без жодної помилки. Треба зауважити, що минулого року можна було упродовж двох днів піти до науковця, філолога, вивірити усі помилки, порадитися, а тут треба було упродовж 15 хвилин надіслати свою роботу, і перевірити диктант було неможливо. Думаю, саме цим і пояснюються лише двоє переможців.

– У нас могла би бути третя переможниця, вона практично все написала правильно, але взяла “Українське радіо” в лапки, і таким чином зрізалася і не вийшла в абсолютні переможці. Але на друге місце потрапила, – додала Олена Зелінченко.

Через те, що роботи надсилалися електронною поштою, складно визначити всю географію цьогорічного диктанту. Втім, організатори все-таки визначили найактивніші регіони.

– За тими даними, що в нас є, ми можемо сказати, що найактивнішими були Київська область, місто Київ, Донецька та Львівська області, – перерахувала Олена Зелінченко. – Щодо закордону: 14 листів з Об’єднаних Арабських Еміратів, причому один з диктантів написаний майже ідеально, 5 листів з Латвії, 4 з Малайзії, 3 з Німеччини, 2 з Данії і по одному листу з Канади, Фінляндії, Норвегії, Сербії, Йорданії, Чехії, Ізраїлю, Франції, Польщі, Білорусі, Росії та Китаю.

Фото: Укрінформ

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