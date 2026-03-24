Ключевые моменты:

Вечером 24 марта российский дрон ударил по югу Одесской области, разрушив жилой дом.

В результате атаки возник масштабный пожар, пострадала женщина.

Под завалами может находиться еще один человек.

Повреждены шесть соседних частных домов, продолжаются спасательные работы.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки разрушен частный дом. На месте попадания вспыхнул масштабный пожар. К сожалению, уже известно об одной пострадавшей женщине.

Ситуация остается напряженной: по предварительным данным, под завалами разрушенного строения может находиться еще один человек. Спасатели ГСЧС ведут поисковые работы в экстренном режиме.

Взрывной волной и осколками повреждены еще шесть частных домов, расположенных поблизости.

«На месте работают все экстренные службы, продолжаются поисково-спасательные работы. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление России против мирного населения Одесщины», – подчеркнул Олег Кипер.

