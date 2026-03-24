Ключевые моменты:
- Вечером 24 марта российский дрон ударил по югу Одесской области, разрушив жилой дом.
- В результате атаки возник масштабный пожар, пострадала женщина.
- Под завалами может находиться еще один человек.
- Повреждены шесть соседних частных домов, продолжаются спасательные работы.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки разрушен частный дом. На месте попадания вспыхнул масштабный пожар. К сожалению, уже известно об одной пострадавшей женщине.
Ситуация остается напряженной: по предварительным данным, под завалами разрушенного строения может находиться еще один человек. Спасатели ГСЧС ведут поисковые работы в экстренном режиме.
Взрывной волной и осколками повреждены еще шесть частных домов, расположенных поблизости.
«На месте работают все экстренные службы, продолжаются поисково-спасательные работы. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление России против мирного населения Одесщины», – подчеркнул Олег Кипер.
