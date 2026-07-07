Ключевые моменты:

Вечером 7 июля в Одессе прогремел мощный взрыв.

По предварительной информации, российские войска атаковали город баллистической ракетой «Искандер-М».

В некоторых районах города сирены воздушной тревоги прозвучали уже после взрыва или практически одновременно с ним.

Воздушная тревога в Одессе продолжается, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Сильный взрыв одесситы услышали в 19:14. Примерно за минуту до этого мониторинговые Телеграм-каналы сообщили в тревоге, однако сирены в некоторых районах города (например, на Таирова и Молдаванке) прозвучали через несколько секунд, тогда как жители Приморского района уверяют, что тревогу слышали, «но почти сразу бахнуло».

Предварительно, враг атаковал Одессу баллистической ракетой «Искандер-М».

«Баллистика на Одессу!.. Одесса услышала» – констатировал небезызвестный «Николаевский Ванёк».

При этом он добавил, что в настоящее время угроза баллистики с территории временно оккупированного Крыма сейчас остается актуальной.

Также местные каналы пишут, что после взрыва очевидцы наблюдали в небе характерный след – то есть это была ракета с кассетной боевой частью.

На данный момент тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!

А «Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

ОБНОВЛЕНО:

Отбой воздушной тревоги дали в 19:43. И почти сразу появилась официальная информация о последствиях сегодняшней вечерней атаки. Ее обнародовал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате вражеской атаки на Одессу пострадала инфраструктура.

«Все подходящие службы на местах. Детали впоследствии», – написал Лысак в соцсетях.

Также стало известно как минимум о двух пострадавших, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российская армия начинает концентрировать усилия именно на производстве баллистических ракет, а не крылатых.