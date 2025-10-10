Ключевые моменты:

В Фонтанке после непогоды снова начал двигаться склон — на улице Солнечной образовалась большая трещина. Место уже попадало в зону риска ранее.

Власти оградили опасную территорию, провели выездное заседание комиссии по ЧС и обратились к экспертам из строительной академии за рекомендациями.

Это не первый случай: ранее в этом районе уже были опасные оползни. Один из них закончился трагедией — погиб ребёнок.

Оползень в Фонтанке угрожает жилым домам

После сильного дождя 30 сентября в селе Фонтанка Одесского района снова активизировался оползень. Еще в сентябре на улице Солнечной в грунте появилась большая трещина — именно на участке, где уже раньше наблюдалось сползание почвы. Из-за неблагоприятных погодных условий последних дней ситуация ухудшилась, сообщили в Фонтанском сельсовете.

Теперь кусок склона нависает над дорогой и может повлечь ее сползание далее, а внизу находятся частные жилые дома и дачи.

Местные власти оградили территорию оградили, установили предупреждающие знаки и переподключили электросети, чтобы не допустить аварий. Также было проведено выездное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Решено привлечь специалистов Одесской национальной академии строительства и архитектуры, чтобы они провели исследование склона и дали рекомендации — как укрепить почву и защитить дома от возможных разрушений.

Это уже не первая подобная ситуация в этом районе. Летом 2023 года оползень на пляже Фонтанка-2 засыпал отдыхающих. Тогда погиб 10-летний мальчик.

