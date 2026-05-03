Ключевые моменты:

В Одесском районе дроны попали в три жилых дома, еще два повреждены.

Погибли два человека, пятеро пострадали.

Повреждена портовая инфраструктура и часть объектов в Черноморске, где нет света.

Удар по Одесской области: последствия атаки дронов

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесская область. В результате очередной атаки в ночь на 3 мая погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, в Одесском районе зафиксированы попадания вражеских беспилотников в три жилых дома. Еще два здания получили повреждения. Также пострадали объекты и оборудование портовой инфраструктуры.

По данным Одесской областной прокуратуры, жертвами атаки стали 38-летние мужчина и женщина. Также пострадали пятеро местных жителей: 64-летняя и 72-летняя женщины и 29-летний, 56-летний и 69-летний мужчины. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате ударов возникло несколько пожаров. В жилом секторе разрушены части домов, выбиты окна и повреждены конструкции. Там погиб один человек, еще трое были ранены.

Отдельный удар пришелся по портовой инфраструктуре — возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. В этой зоне также подтверждена гибель одного человека, еще двое получили ранения.

К ликвидации последствий привлекались 83 спасателя и 23 единицы техники ГСЧС Одесской области, а также сотрудники Ассоциация добровольных пожарных Украины. Все пожары на данный момент ликвидированы, профильные службы продолжают работать на местах.

Черноморск остался без света

Этой ночью под ударом оказался и Черноморск. По информации мэра Василий Гуляев, в городе повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома. В настоящее время отсутствует электроснабжение, энергетики работают над его восстановлением.

Комиссия по обследованию поврежденного имущества начнет работу утром. Жителей просят сохранять спокойствие и по возможности не находиться рядом с местами разрушений.

Напомним, военное командование Украины приняло решение об усилении ПВО в Днепре и Одессе после анализа российских атак.

Читайте также: Тут остановился «русский мир»: что сегодня происходит на Куликовом поле в Одессе