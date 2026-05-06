Ключевые моменты:

В результате пожаров в Одессе в воздух попало около 100 тонн продуктов горения.

Основная часть выбросов — диоксид углерода (95 тонн).

Ущерб экологии оценён более чем в 289 тыс. грн.

Экологические последствия обстрела Одессы

По данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, в ночь с 29 на 30 апреля 2026 года в результате обстрела в Приморском районе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Атака привела к масштабным пожарам, общая площадь которых составила около 1200 квадратных метров. В процессе горения в атмосферу попали значительные объёмы вредных веществ.

По результатам расчётов, в воздух выбросило примерно 100 тонн продуктов горения, из которых около 95 тонн составляет углекислый газ. Экологи отмечают, что такие выбросы негативно влияют на состояние окружающей среды и качество воздуха.

Общий ущерб, причинённый загрязнением атмосферного воздуха, оценён более чем в 289 тысяч гривен. Все данные уже переданы в Государственная экологическая инспекция Украины для формирования единого реестра экологических потерь, вызванных вооружённой агрессией.

Собранная информация будет использована для дальнейшей фиксации ущерба и возможного привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что Одесский залив оказался на грани масштабной экологической катастрофы. Все из-за атаки российских беспилотников на порт Черноморск 26 апреля 2026 года, когда был серьезно поврежден резервуар с подсолнечным маслом.

