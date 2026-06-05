Ключевые моменты:

В Одесском районе беспилотник разрушил частный жилой дом.

Поврежден объект критической инфраструктуры.

Пострадавших в результате атаки нет.

Атака дронов на Одесскую область: что известно

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, этой ночью российские войска в очередной раз атаковали регион ударными беспилотниками. Один из ударов пришелся по территории Одесского района.

В результате попадания был разрушен частный жилой дом. На месте возник пожар.

Также зафиксированы повреждения объекта критической инфраструктуры.

По данным областной администрации, после попадания беспилотника произошло возгорание пустого складского помещения и оборудования.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

«На местах происшествия работают все соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий», — сообщил Олег Кипер.

Напомним, в ночь на 4 июня российские ударные беспилотники атаковали Одесскую область. В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры, а также складское помещение и оборудование.