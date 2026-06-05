Ключевые моменты:
- В Одесском районе беспилотник разрушил частный жилой дом.
- Поврежден объект критической инфраструктуры.
- Пострадавших в результате атаки нет.
Атака дронов на Одесскую область: что известно
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, этой ночью российские войска в очередной раз атаковали регион ударными беспилотниками. Один из ударов пришелся по территории Одесского района.
В результате попадания был разрушен частный жилой дом. На месте возник пожар.
Также зафиксированы повреждения объекта критической инфраструктуры.
По данным областной администрации, после попадания беспилотника произошло возгорание пустого складского помещения и оборудования.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
«На местах происшествия работают все соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий», — сообщил Олег Кипер.
Напомним, в ночь на 4 июня российские ударные беспилотники атаковали Одесскую область. В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры, а также складское помещение и оборудование.