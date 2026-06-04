Ключевые моменты:

В ночь на 5 июня Одессу и Черноморск атаковали ударные дроны.

В городе и области прозвучала серия взрывов, работала ПВО.

О последствиях атаки пока неизвестно.

Тревогу в Одессе и Одесском районе дали около полуночи. Первоначально группа БпЛА атаковала город Черноморск. Местные Телеграм-каналы сообщают о прилетах.

Около 0:40 известные мониторинговый канал «Николаевский Ванёк» сообщил о новой группе дронов с акватории Черного моря:

«Еще около 12 мопедов с моря подлетают к Черноморску/Лиманке/Дальнику – снова может быть громко!»

И на этот раз громко стало и в самой Одессе. В настоящее время угроза сохраняется для районов порта, центра, Таирова, Фонтана и снова – для Черноморска.

Тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!

ОБНОВЛЕНО в 1:23:

В 1:22 был дан отбой воздушной тревоги. На данный момент новых целей с моря не наблюдается. Большую часть «шахедов», по всей видимости, удалось сбить, но также мониторинговые каналы пишут о пожарах в области – предварительно, горят жилые дома.

Официальная информация о последствиях атаки пока не поступала.

Напомним, в ночь на 4 июня российские ударные беспилотники атаковали Одесскую область. В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры, а также складское помещение и оборудование.